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Oni su najveće životne nakaze: Bebica unakazio prozivkama Maju i Asmina, uveren da Durdžić i Aneli koriste Noru kad im zafali rijaliti tema! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Asmin i Maja su najveće životne nakaze. Prosipao je neki moral, kako je moćan muškarac, a evo šta je bilo jutros i sinoć. Ja nisam ispravan, ali ovako neke stvari koje su izgovorene... Ja ne znam da li su oni svesni? Više se reči ne biraju, ne postoji poštovanje u bilo kom smislu. Oni ne biraju reči, priča se da bi ubili decu, šta je sve rekao za Takija, a nakon par sati završili zajendo u krevetu. Ja ne mogu da verujem kako brzo i lako prelaze preko takvih stvari. Maja je rekla da je on njoj rekao da mu je otac maltretirao majku pred njim, šta je rekla sve za njegovu seestru koja ima dvoje dece... To su jezive stvari. Ko da veruje da Asmin nije pričao ove stvari i da on ne voli da mu Maja gura ono i maže ulje? Postali su odvratni i jezivi, granica ne postoji - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na sukobe Aneli i Stanije? - pitao je voditelj.

- Stanija ispada ta koja njima rešava probleme jer je postavila pitanje. Zarad svoje ćerke treba njih dvoje da stanu na stranu jednu. Stanija ima bolje argumente. Aneli je dobila nadimak "Štek mama", sad ga koristi Stanija i ispada da joj ona pomaže oko papira jer ne zna sama da pita svog muža - pričao je Macanović.

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- Ako im je ćerka najbitnija kako nemaju potrebu da dođu i dogovore se štaće biti i budu normalni ako je dete najvažnije? - dodao je Darko.

- Njegov brat je rekao ovde da nema šta da priča i da završi na sudu. Oni kad god imaju nedostatak teme kao rešavaju o detetu. Ja mislim da oni nemaju potebu i želju da se reši sve po pitanju Nore - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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