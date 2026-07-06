Na stubu srama: Takmičari unakazili Hanu, posle svega ne mogu da veruju da je pomirila Maju i Asmina! (VIDEO)

Teške reči pale u zaborav!

Tokom "Igre istine" u pabu došlo je do žestokog sukoba takmičara jer je većina zamerila Hani Duvnjak što je nakon svega sinoć glumila goluba pismonoša Asminu Durdžiću.

- Rekao je da ti je majka narkomanka, nema kako te nije oblatio, a sad je pokazao da može da te koristi kad god hoće - rekao je Uroš.

- Maja je tu šta god treba - dodala je Hana.

- Ti si Maju uzela za kumu iz rijaliti koristi samo da bi uterala Aneli - dodala je Anastasija.

- Otkad ti toliko voliš i braniš Aneli, a od 10 meseci osam si se družila sa Hanom i Neriom? - pitao je Ivan.

- Ja sam uvek govorila da oni greše, ali sam se družila sa njima. Ja vas ne mrzim, samo govorim - rekla je Anastasija.

- Ja sam svaki put bila sa tobom, Nerio, Boginja i ja - dodala je Hana.

- Kad bih ušla ponovo nikad se ovako ne bih davala za prijatelje - rekla je Boginja.

- Sad ispada da si se samol ti davala - odbrusija je Anastasija.

Autor: A. Nikolić