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Na stubu srama: Takmičari unakazili Hanu, posle svega ne mogu da veruju da je pomirila Maju i Asmina! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teške reči pale u zaborav!

Tokom "Igre istine" u pabu došlo je do žestokog sukoba takmičara jer je većina zamerila Hani Duvnjak što je nakon svega sinoć glumila goluba pismonoša Asminu Durdžiću.

- Rekao je da ti je majka narkomanka, nema kako te nije oblatio, a sad je pokazao da može da te koristi kad god hoće - rekao je Uroš.

- Maja je tu šta god treba - dodala je Hana.

- Ti si Maju uzela za kumu iz rijaliti koristi samo da bi uterala Aneli - dodala je Anastasija.

- Otkad ti toliko voliš i braniš Aneli, a od 10 meseci osam si se družila sa Hanom i Neriom? - pitao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam uvek govorila da oni greše, ali sam se družila sa njima. Ja vas ne mrzim, samo govorim - rekla je Anastasija.

- Ja sam svaki put bila sa tobom, Nerio, Boginja i ja - dodala je Hana.

- Kad bih ušla ponovo nikad se ovako ne bih davala za prijatelje - rekla je Boginja.

- Sad ispada da si se samol ti davala - odbrusija je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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