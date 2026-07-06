Veče kada su Maja i Asmin RAZAPETI NA STUB SRAMA! Učesnici ih nimalo nisu štedeli, nema kojim rečima ih nisu OBLATILI, a ona je zauvek napustila Elitu!

Bili su oštri prema ljubavnom paru.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održano je izbacivanje sa voditeljkom Dušicom Jakovljević, a pre toga voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa pojedinim učesnicima o svim aktuelnim dešavanjima.

Prva je na razgovor sa Darkom došla Maja Marinković.

- Malo pre sam razmišljala, zapravo ceo dan, šta da kažem od sramote i blama šta sam priredila sebi, mojoj porodici i tuđoj. Gledam što više da ga ponizim. Unakazili smo se, ne postoje veća dva blama od nas. Ja ne mogu da trpim jer nisam kamen koji guta sve te stvari. malo, malo kako se posvađamo on spomene porodicu. Neću se izvinjavati, jer koliko puta. Sve to pada u vodu jer mi pljunemo, pa ližemo. Ono što sam rekla, rekla sam da ga što više povredim. Ja svog oca najviše na svetu volim - rekla je Maja.

- Mnogi se pitaju da li imate gram ponosa, dostojanstva, nečega što ti neko povredi i umanji? - pitao je Darko.

- Kada bih ti rekla da imamo to bi bilo smešno. Na delima nismo pokazali da nismo par koji je lojalan, ništa lepo. Mi smo sebe unakazili. Oboje smo krivi. Ništa on bolji od mene nije. Ja bez njega ne b ih mogla ovde da izdržim. Ja sam jako loše, nemam snage ni za šta, ne mogu ništa da podnesem. Sve što je on izgovorio mene to boli. Van tih svih svađa on mene drži kao malo vode na dlanu. Problem je i u meni. Mene ta bolesna ljubomora ubi. Mi nemamo konkretne probleme ui vezi, prevare i tako to, nego uvrede. Ja ne bih mogla psihički da podnesem da ga vidim sa drugom. Zamisli koliko su njih dve kvarne i dolaziš kod Stanije i sedaš preko puta njega. Rekao mi je da je Stanija stajala kod Anitinog kreveta i rekla je kao ''jao njegove fore''. On je sinoć mogao meni da uradi šta god je hteo. Da je hteo da mi tera inat mogao je. Ona je neko ko bi se na keca pomirila sa njim. Moja adresa nije Stanija nego Asmin. - rekla je Maja.

Naredni sagovornik kog je Darko ugostio u Šiša bar bio je Asmin Durdžić.

- Ne verujem da su se odrekli ali jesu šokirani. Nisam muškarac koji se sladi suzama. Nije to emotivna manipulacija. Ja da nju ne volim ne bi me interesovalo da li plače ili ne. Celu noć nije spavala i gledala je na sat. Došla je tačno u 10 i nisam mogao da dozvolim da je izbace iz Odabranih. - rekao je Asmin.

- Koliko si pričao Maji za svoju sestru da je promiskuitetna? - pitao je Darko.

- Nikada se nije obrukala javno. Ima svoj beauty salon. Nikada nije nazavla za pomoć, borbena žena. Ja juče nisam ni imao snage da demantujem. I ja sam njoj rekao najstrašnije reči - rekao je Asmin.

- Kakve traume imaš iz detinjstva? - pitao je Darko.

- Ja sam, pričao da je moja mama dobra žena, domaćica. Nikada sebi nije kupila čizme, a da nije kupila svojoj deci. On nju vodi svakih par meseci negde na odmor. Imam traume kad sam bio mali jer sam bio slabić. Ona je to slagala da bi mene povredila zbog Takija. I ono za bodi mist i ulje. Dok sam sa njima u vezi najbolji sam, a kad raskinu prave od mene monstruma - rekao je Asmin.

- Da li imaš gram sramote, dostojanstva pa da neke stvari ne dozvoljavaš da ti se rade? - pitao je Darko.

- Ja nisam preko ničega prešao. Kada legnem meni se vrati film. Ja nju stvarno volim. Sramota me je da šetam sa njom i da je držim ruku. Meni da Maja nije prišla, ja njoj ne bih u životu prišao. Rekao sam joj da ako napolju tako napravi, ja odoh. Ja sebe ne prepoznajem. Ona ne zna da pokaže sramotu. Ona jeste divna devojka kada je normalna ali ima te prebačaje - rekao je Asmin.

Naredna Darkova sagovornica bila je Aneli Ahmić.

- Šta te najviše živcira kod Stanije? - glasilo je pitanje.

- Sve me živcira, sve te izgovorene rečenice koje mi izgovara. Video si sinoć kako si se udružili čim se malo posvađao sa Majom. Sinoć sam bila na Majinoj strani i savetovala je. Rođen je za gaženje. Ona mije najodvratnije smeće. Živim ovde život kao i kod kuće. Još se buni što sam je nominovala. Posle njega najveći monstrum je ona. I ona što omalovažava. On je rekao da je i nju varao isto. Sve joj kontra veruje. Rekao je i njoj da ju je prevario sa njih 5-6. Mevlida se bunila što je ne zovemo kući, tri puta mi je ušla u kuću. Znali smo ne pričati po par meseci zbog njihovih sr*nja. Nikada nam nije bila u kući novoj. Mi smo nedeljom išli na ručak. Eno je u depresiji u Odabranima. Sve nas je juče zgazila kao mrave. Neurotična ženturača. Slobodno neka priča kako hoće, a ja ću videti da li ću kalkulisati. Ne vole je ljudi zato što je takva. Zato nije Anđelo ušao u vezu sa njom. ja sa Majom imam svađe i dođe to prirodno. - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš što se ona obratila Nori u kameru i ostavila snimak u amanet? - pitao je Darko.

- Nora neće moći očima da je vidi. Ku*etina koja joj je skinula oca i ogulila. Neka ga je ogulila. Ona je ugrožena i neće je niko. Njoj je vreme prošlo. Ona može samo nekog da vodi za ruku kao kera i da pravi ljubavne klipove. Ona je sama sebi skinula masku - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš sve ono što se zbilo između Asmina i Maje? - pitao je Darko.

- Ja uvek pronađem opravdanje za Maju. Ja sam najgore uvrede pretrpela od njega. ne mogu da poverujem da Maja njemu prva izgovori te rečenice, mislim da on nju prvi vređa. Uvek ću biti tu negde na njenoj strani. Rekla sam joj da ga pusti da mu skinem masku i šta će raditi 2 dana. Išao bi oko Stanije, obletao bi, a ona bi jedna dočekala da skine njega Maji pa da mu uzme honorare koje je zaradio. Ja znam Stanijin mozak. - rekla je Aneli.

Nakon Aneli, Darko je u Šiša baru ugostio Daču Virijevića.

- Šta je ono što je juče ostavilo najveći utisak? - glasilo je pitanje.

- Sinoć mi je bio šok da Maja priča o Asminovoj porodici. Potvrdila je sve što je Aneli pričala. Rekao sam da će pasti pomirenje za 15h, omašio sam bilo je posle 10h. Dva blama. Asminu se desila ona situacija kada je hteo Aneli da namesti. Asminu se sve vratilo, stigla ga je karma, bilo je brzo. Maja mi deluje kao da svom ocu nešto radi u inat. Meni da neko tako ispljuje oca i da ona poslke legne sa njim i ima s*ks. Pokazali su da ne vle svoju porodicu i da je ne poštuju. Njima su samo polni organi u glavi. On je pi*kopaćenik, a omna ku*copaćenica. Sada priča Maji kako mu se Stanija nasmešila. On je srećan što mju Stanije nije to rekla. Rekao je da je Stanija prema njemu bila najbolja. Ja sam to preneo Staniji. Maja nema šta nije izgovorila za Aneli i sad ona savetuje Maju. Stanija je rekla da hoće da ga pusti 2 dana da prizna da ona njega nije vreala i da on ne mora da se izvini već njenoj porodici. Ono sinoć je bila katastrofa. - rekao je Dača.

- Sinoć je bila srčana prema Anđelu, kako gledaš na to pucanje odnosa? - pitao je Darko.

- Nije baš tako ni Anđelo naivan. Čim je čuo da ostaje nije mogao da isprati tu priču. On je vrlo dobro znao da je ona htela priču i on je to prihvatio. Nisi baš ti iskren u svemu. On je kompleksaš. Mne etakve osobe ne zanimaju. - rekao je Dača.

Naredni sagovornik kog je Darko ugostio u Šiša bar bio je Borislav Terzić Terza.

- Šta se dešava sa tobom i Sofijom? - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao da zavisi od stvari šta ću ja sve napolju videti. Kad je došla sad ova situacija u vezi sa Asminom, ti ako si u nekom odnosu sa mnom, nije mi se svidelo. Ja znam da ona to sve namerno rai da bi mju se osvetila. Ima ona to negde. Ja u kazinu ti nazdravljaš sa njim, šta sam ja tu? Meni je lepo da provodim vreme sa njom. Znaš koje su šanse da mi budemo zajedno napolju, male. - rekao je Terza.

- U utorak ste se svađali i rekla je da izlazi slobodna i da za 10 dana biće zauzeta - pitao je Darko.

- To je ona pričala. Ja nemam osećaj da sam otac. Stećiću utisak kad budem provodio vreme sa njom. Svestan sam da imam dete ali ta roditeljska ljubav.. Moram da iskoristim ovo leto da budem što više sa njom. Meni je porodica bitnija od svega - rekao je Terza.

Nakon Terze Darko je ugostio i Sofiju.

- Šta se zbiva između tebe i Asmina? - pitao je Darko.

- Pa od kad je bila tema Dane, pre nekih mesec dana. Rekla sam za skidanje maskica još dok je bio rođendan Velikog šefa. Ne zaboravljam šta mi je rekao, takođe i Maja. On je polupripit stao i mene gledao. Nisam to htela da potežem za stolom, ali bih u prvoj svađi to rekla. Gledao me je i pre žurke za stolom, ima ogledalo ispred i iza mene, mada se on vadi da je to slučajno i spontano. Maja me je odmah napala i počela da vređa moju porodicu. Šta to može našu institzuciju da poremeti? Nesigurna, poremećena devojka koja ne zna šta će sa sobnom. Ušla je u fejk odnos da ne bi sedela tamo. Sve radi lažno. Mene je njihov s*ks jutros probudio. Bilo je kao na stadionu. Imali su nasilan s*ks, kao da je hteo još više da je ponizi. U par navrata im se podigao jorgan. Gadni su mi, dva crna gavrana. Devojka je bolesna. Njoj treba otac da pomogne da je izleči. - rekla je Sofija.

- Kada Maja kaže da je institucija šta tebi prolazi kroz glavu - pitao je Darko.

- Ni za šta pametno i lepo ne može da bude institucija. Devojka koja je promenila 19 partnera i ima obraza da neku devojku nazove ku*vom. Znaš kako mi je drago što me je gledao. Njen ker se odvezao i drago mi je. Sad neka ona pati, zaslužila je. Asminu je Stanija trofej, premija i jedina žena s kojom je bio gde je mogao da bude gospodin. Ona je Lala, a on je Po, Teletabisi. Njemu je najveća kazna što je završio sa Stanijom. - rekla je Sofija.

Uroš Stanić bio je sledeći Darkov sagovornik.

- Ko se pribojava izlaska? - pitao je Darko.

- Maja i Asmin i biće im teško da se suoče sa porodicama - rekao je Uroš.

- Kao komentarišeš pomirenje posle onakve svađe? - pitao je Darko.

- Blamantno. Maja se pomirila sa njim jer ne bi podnela poraz da ode kod druge devojke. Asmin se sa njom pomirio da bi je ponizio. On nju mrzi iz dna duše. Katastrofa stvari izgovaraju i rade. Njihov početak je osuđen na propast. Uvrede koje gutaju su mi isto katastrofa. Pokazala je da joj ništa nije sveto, pa ni otac. Fascinantno mi je da su se Maja i Aneli udružile. Aneli i Stanija koji sad sukob imaju mi je realniji. Samo što mi je Stanija u nekim stvarima kontradiktorna. Za Karamujića setimo se da je Stanija potvrdila. Strašno mi je da se Stanija poredi sa Norom, da su njih dve žrtve. Jedina žrtva je Nora. Žao mi je Nore kakve roditelje ima. Aneli jeste iskoristila Staniju za ulazak. Stanija je koristila Asmina za novac. - rekao je Uroš.

- Da li si očekivao da će se Anđelo i Stanija onako posvađati? - pitao je Darko.

- Jasno je da je Stanija pikirala Anđela i da on vodi njene ratove, da pecka Asmina. Anđelo nije hteo da uđe u taj odnos, ona se ispalila, dečko juje odjavio. Sad ona staje i na Kačavendinu stranu u sukobu sa Anđelom. - rekao je Uroš.

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Ivanom Marinkovićem o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Sinoć se desio sukob Asmina i Maja i on je rekao porodici da ga se odreknu ako se pomire. Usledilo je pomirenje, šta ti imaš da kažeš na to? - pitao je Darko.

- Pakao. Sinoć smo očigledno samo Janjuš i ja omašili i drago mi je jer sam video trenutak da će da prekine, pa sam dokazao sebi da to ne gledam kao Dača, nego sam pošao od sebe i svakog normalnog čoveka jer to niko ne bi dozvolio da pređe preko toga. Ja sam sad 100% siguran da neko u tom blatu traži da se izvuče bar prst da mu se vidi. Mislim da Asmin hoće da izvuče ruku. Ovakav mentol da budeš nakon onog što je izgovorio porodici, Majinom ocu... Pokazao je da je on nikakav muškarac i da smo svi imali iskrivljenu sliku o Asminu Durdžiću. On se nama predstavio kao gospodin i kao neko ko drži do sebe, a ne može sebi inteligentan čovek za jednu sezonu ovakav sunovrat da dozvoli. Mislim da su nam Aneli i Stanija pokazale to. One su za mene dve ispod prosečne žene kad je inteligencja u pitanju jer ako su mogle da veličaju ovakvog muškarca... On je za mene postao pravi miš, on se vuče po kući. Ja mislim da se on takmiči sa Takijem. On je sinoć hteo da preseče, a onda je odlučio da Takiju j*be mater kako bi mu pokazao ko mu je ćerka i da ga još više unizi. Blam me je Maju da je gledam, ovo je sramota - rekao je Ivan.

- Šta ona želi da čuje? - pitao je Darko.

- Kad si nemoćan tražiš slamku spasa i da imaš nekog sa kim možeš da podeliš blam. Ona meni namiguje kao da je sve okej, šta je okej? Ja ne znam kako Asmin može da gleda muškarce. Da li će neko moći da kaže da je š od šmekera ili m od muškarca? Šta je Maja koja ga je naterala da pokaže da je miš od muškarca? Nema stida, ni blama da ostane u tim odabranima i da joj kaže "mrš" - rekao je Marinković.

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Asmin i Maja su najveće životne nakaze. Prosipao je neki moral, kako je moćan muškarac, a evo šta je bilo jutros i sinoć. Ja nisam ispravan, ali ovako neke stvari koje su izgovorene... Ja ne znam da li su oni svesni? Više se reči ne biraju, ne postoji poštovanje u bilo kom smislu. Oni ne biraju reči, priča se da bi ubili decu, šta je sve rekao za Takija, a nakon par sati završili zajendo u krevetu. Ja ne mogu da verujem kako brzo i lako prelaze preko takvih stvari. Maja je rekla da je on njoj rekao da mu je otac maltretirao majku pred njim, šta je rekla sve za njegovu seestru koja ima dvoje dece... To su jezive stvari. Ko da veruje da Asmin nije pričao ove stvari i da on ne voli da mu Maja gura ono i maže ulje? Postali su odvratni i jezivi, granica ne postoji - rekao je Bebica.

- Kako gledaš na sukobe Aneli i Stanije? - pitao je voditelj.

- Stanija ispada ta koja njima rešava probleme jer je postavila pitanje. Zarad svoje ćerke treba njih dvoje da stanu na stranu jednu. Stanija ima bolje argumente. Aneli je dobila nadimak "Štek mama", sad ga koristi Stanija i ispada da joj ona pomaže oko papira jer ne zna sama da pita svog muža - pričao je Macanović.

- Ako im je ćerka najbitnija kako nemaju potrebu da dođu i dogovore se štaće biti i budu normalni ako je dete najvažnije? - dodao je Darko.

- Njegov brat je rekao ovde da nema šta da priča i da završi na sudu. Oni kad god imaju nedostatak teme kao rešavaju o detetu. Ja mislim da oni nemaju potebu i želju da se reši sve po pitanju Nore - rekao je Bebica.

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Hanom Duvnjak, a ona je na samom početku pričala o haosu koji se jutros dešavao između Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Oni nisu normalni. Danas su imali s*ks,a meni to nije normalno. Meni je žao Maje. Asmin nema blama i srama i njega ne mogu očima da gledam, ali nakon svega ovoga ponizila se i Maja. Ja mislim da jedna Maja Marinkvić ne treba da se ponižava zbog Asmina koji je ovde došao sa najgorom pričom. Uvrede koje su pale juče, Taki, pa meni sve to nije normlano. Ja mislim da on sve misli što priča u svađi jer on više govori loše stvari nego što govori dobre. Asmin sve ovo misli. On ne može da izdrži da ne bude sa njom jer ona ne popušta, a on nema jačinu da kaže da je gotovo, pa čeka da izađe - govorila je ona.

- Stanija i Aneli imaju sve žustrije sukobe, kako gledaš na to? - pitao je Darko.

- Mislim da je Stanija ovde glasija i da ima više argumenata, a Aneli samo zna da vrišti i pominje Noru. Mislim da Stanija nju svaki put ugasi- Stanija se zaj*bala kad je rekla da je Aneli za sve u pravu, ali mislim da je spuštala loptu i htela da vidi dokle će - odgovorila je Hana.

- Kako ste Nerio i ti i koliko vam odmaže Sandra Todić? - pitao je voditelj.

- Mislim da ona nema emocije nego da ovo radi zarad opstanka i priče. Ja sam ubeđena da je Sita nju platila, namestila priču sa trudnoćom da bi se vratila i meni pravila pakao. Ništa joj nisam uradila, a ona je opsednuta sa mnom - dodala je Hana.

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" pričao je sa Teodorom Delić, a ona je bez dlake na jeziku komentarisala aktuelna dešavanja koja poslednjih dana tresu Belu kuću.

- Maja je pokazala da je ne zanima otac. Sad kad vratim film koliko me je napadala zbog Takija, a to je radila zbog ljubomore. Dači je isto opalila šamar jer ju je gađao u centar. Asmin je popljuvao po svojoj sestri, a da ne pričam što je Asmin sinoć jurio za Stanijom i tražio njen pogled, a to nije uspeo da dobije. On je sinoć celo veče tražio njenu pažnju - govorila je Teodora.

- Da li veruješ u to što kaže da je to radio da bi povredio Maju? - pitao je Darko.

- Ne. Ja mislim da je on svestan da je sa Boga spao na groba. Ne kažem da je Maja grob fizički. Sinoć je bio pokušaj da dobije pažnju od Stanije, a mislim da ona više nikad ne bi bila sa njim i da je on toga svestan i da je svestan šta je izgubio. Najupečatljivije mi je da su pokazali oboje da ih ne interesuju porodice, Asmin je pokazao da ga ni Nora ne zanima. Oni su bez obraza - nastavila je Delićeva, a onda se dotakla odnosa Aneli i Filipa:

- Ja sam ubeđena da Filip nema emocije prema Aneli. Njega to ništa ne zanima u emotivnom smislu. Kad stavim na vagu Aneli i Filipa, on je rekao da nikad ne bi bio sa njom i ogradio se, a ona ima čerku i priču da želi da ujedini porodicu, pa na koji način? Sve pada u vodu jer je jurila za čovekom koji je rekao da neće da bude sa njom zbog deteta. Filip je ozbiljan folirant, ali jasno je dao do znanja da je to ne. Lako je meni sa 25 koja sam se zezala, a nemam ni dete, a ona je u četrvrton deceniji i ima dete kod kuće. Kako će da je vaspita da ide u štek sa guskama i patkama? Meni je to katastrofa. Meni je on jasan, ne zanima ga veze i obaveze. Ja sam primetila da je Filip u poslednje vreme prigrabio taj sindrom žrtve - rekla je ona.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je do izolacije po nominovane takmičare. Sinoć su se za opstanak borili Milena Kačavenda, Stanija Dobrojević, Sandra Todić, Anđelo Ranković i Jovana Cvijanović.

Oni su prvo igrali igricu za dupliranje glasova u kojoj je pobedu odnela Sandra.

Voditelj je nakon toga saopštio da takmičenje napušta Jovana.

Autor: R.L.