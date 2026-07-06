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Šta ti je bilo smešno, VIDEĆEŠ KAD IZAĐE KLIP! Maja izgubila sve živce zbog Asminovog FLERTA sa Stanijom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Najavila mu pakao.

Maja Marinković nastavila je svađu sa Asminom Durdžićem oko njegovih osmeha upućenih Staniji Dobrojević.

- Za klip ćemo da drugačije pričamo - rekla je Marinkovićeva.

- Ma nemoj da ti napravim 120 klipova, da sam imao strah ne bih ga ni pravio - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti nastavljaš mene da čačkaš? Dobro, napraviću ja tebi klip da se u*ereš - rekla je Maja.

- Žao mi je, to sve stoji. Ali ja ne mogu da zaboravim, ne mogu da verujem da si takva osoba. Da sam hteo da provociram otišao bih u Odabrane da spavam, ne znam šta je u tvojoj glavi - rekao je Alibaba.

- Što si se smejao, videćeš kad izađe klip, e videćeš - rekla je Maja.

- Bila mi je smešna situacija - rekao je Asmin.

- Bilo ti smešno? E dobro, pošto me čačkaš, videćeš - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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