Šta ti je bilo smešno, VIDEĆEŠ KAD IZAĐE KLIP! Maja izgubila sve živce zbog Asminovog FLERTA sa Stanijom! (VIDEO)

Najavila mu pakao.

Maja Marinković nastavila je svađu sa Asminom Durdžićem oko njegovih osmeha upućenih Staniji Dobrojević.

- Za klip ćemo da drugačije pričamo - rekla je Marinkovićeva.

- Ma nemoj da ti napravim 120 klipova, da sam imao strah ne bih ga ni pravio - rekao je Asmin.

- Ti nastavljaš mene da čačkaš? Dobro, napraviću ja tebi klip da se u*ereš - rekla je Maja.

- Žao mi je, to sve stoji. Ali ja ne mogu da zaboravim, ne mogu da verujem da si takva osoba. Da sam hteo da provociram otišao bih u Odabrane da spavam, ne znam šta je u tvojoj glavi - rekao je Alibaba.

- Što si se smejao, videćeš kad izađe klip, e videćeš - rekla je Maja.

- Bila mi je smešna situacija - rekao je Asmin.

- Bilo ti smešno? E dobro, pošto me čačkaš, videćeš - rekla je Maja.

Autor: R.L.