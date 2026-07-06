Htela je da iznervira Bebicu! Toša skandalizovan što je Jovana pevačica UKRALA 30 HILJADA, Ivan rešio da ove nedelje bude VOĐA ČELIČNE RUKE! (VIDEO)

Biće zanimljivo.
Robot Toša stigao je u Elitu i odmah se obratio novoizabranom vođi Ivanu Marinkoviću, i čestitao mu na vođstvu.
- Taman da ih razvalim i usmerim gde treba. Evo moja ekipa je pobegla sa časa, ali svakako je privilegija biti vođa - rekao je Ivan.
- Kako je Jovana Bebici digla 30 hiljada - pitao je Toša.
- Mislim da je to fora, mislim da je samo htela da iznervira Bebicu - rekla je Boginja.
- Ona je meni svaki put davala po hiljadu, dve, kao ima ona - rekao je Ivan.
- Ja bih vratila Bebici, ja njega gotivim - rekla je Boginja.
Autor: R.L.