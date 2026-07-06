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Ja štitim one koje većina napada! Ivan Marinković okarakterisao Miću kao ANELINOG DRVENOG ADVOKATA, on sve priznao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko.

Ivan Marinković prvi mali budžet dao je Lepom Mići.

- Mića će da dobije prvi budžet. Dugogodišnji smo saborci, Mića je bio moj mnogo dobar drug, ne prijatelji, ali bio je moja podrška za superfinalu Farme. Ali se sve promenilo u Eliti 7, kad je stao protiv mene, on voli da bude u pravu uz pobednike. Ove sezone je zakucao sa podržavanjem Aneli Ahmić. On je dobar čovek, ali toliko privrženo brani Aneli, a ona ga toliko brani. Naš odnos je profesionalan - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je tvoje mišljenje, ali ja sam jedan, a vas je 30 istih. Ti si prvih šest meseci branio Aneli, ako ste očekivali da budem na strani Asmina Durdžića onda niste normalni. Ja odlično znam iza čega stojim i šta branim. Mića štiti onoga koje velika većina napada, a svi koji sad napadaju Aneli bili su sa njom u nekoj vezi, ili dobri prijatelji - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Drugi mali budžet za Sandru Todić. Ne poštuješ ništa sveto, sa Borom samo što nisi sekla kolač a psovao ti je sarmicu na slavi - rekao je Ivan.

- Šta tebe boli k*rac šta ja radim ovde, nisi ti produkcija, povedi ti računa o svom ponašanju, ja bih tebe izbacila sa nulom, napiješ se, praviš haos - rekla je Todićka.

Autor: R.L.

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