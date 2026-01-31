AKTUELNO

Zadruga

Tebe se plaši većina ljudi: Ivan nikad žešće udario na Boru Santanu, a onda opleo i po njegovim savetnicima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge. 

Totalna promena ploče: Luka od najvećeg pljuvača Milene Kačavende posto njen dežurni uvlakač! (VIDEO)

- Parovi ovde mrači jedna druge i sve nas. Kad su njihove teme na tapeti tu se svašta kaže, pa to utiče i na san normalnih ljudi jer se čuju bolesne stvari. Ja ću da poštedim dame i odabraću muškarce. Bora i Anastasija su mračili sve oko sebe, prostoriju kojom bitišu. Drugi par su Anita i Luka, obećanje i divna priča na početku, a pretvorilo se u stvari koje su veoma loše. Nerio i Hana su isto počeli da svaljuju krivicu jedno na drugo. To su tri para koja nisu pokazali da mogu da imaju sreću i svetlu budužnost. Svaliću krivicu na muškarce tako da će to biti Bora, Nerio i Luka - rekao je Lepi Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Broj jedan Bora Santana. Ispada da ga se svi plaše i da moramo da pazimo kako ćemo da komentarišemo njegovo ponašanje. Da li je moguće da dajete prednost Anastasiji da loše utiče na Boru, a većina vas je rekla da je njegovo ponašanje bilo isto nezavisno od ljubavnih odnosa? Matora je rekla juče da neće više u životu da ga pogleda. Sa nekim ljudima može da se ulazi u svađe jer se zna da neće biti reakcija, a neke treba pustiti da sami pokažu koliko su loši. Ja mislim da sve ovo što ste radili sa Borom, a na prvom mestu mislim na Uroša, a onda i Miću koji ima dobre namere. Odvajate ga, govorite mu da mu ne treba ovo. Bora samo spusti glavu, kaže vam da ste u pravu, prizna za stolom svoju grešku i to sad radi na pet minuta, a to onda ponovi. To znači da uopšte vi ne utičete na njega. Bora najlošije utiče na devojke i mlade ljude koji ga se plaše. Tebe se plaši većina ljudi. Luka priča kako ovde nije isto kao napolju, a kad ste došli predstavljali ste mi vašu vezu kao da je idealna, a nakon toga smo čuli sav prljav veš koji ste vas dvoje imali. Vi ste loše uticali i napolju, samo ste to prikrivali od nas.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

