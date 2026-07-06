Najveći blam mi je što sam imao nešto sa tobom! Ivan Marinković se potpuno gradio od Sare, pa joj poručio: Ušla si ovde da ti MAMA SAZNA KO SI! (VIDEO)

Surovo!

Naredni mali budžet Ivan Marinković je dao je svojoj bivšoj devojci Sari Stojanović.

- Najveći blam mi je što sam išta imao sa tobom, nisam bolesniju osobu od tebe video, ti si poremećena skroz, ti ne znaš gde živiš, o čemu razmišljaš, ti si jedna od mnoštva devojaka koje su nezadovoljne ljubavnim životom napolju da ovde sve pokažete, i da tvoja mama sazna ko si ti. Ne mogu da te gledam očima. Jedine osobe koje nisam mogao da gledam to su Irma, Sneža Kušadasi i ti. Odvratna si mi, najžalije mi je što si ti stvarno bolesna devojka. Padala si ovde u nesvest zbog Saleta Luksa, htela da mu rađaš decu - rekao je Ivan.

- Hoćeš da se opereš od Sare - rekao je Murat.

- Zahvaljujem se Bogu što sam te se otarasila, i sad uživam u vezi sa mojim budućim mužem. Boli te što sam srećna, svoju šansu si prokockao odavno, ti si ljubomoran na mladost, na naše uspehe, na nešto što je zdravo i lepo - rekla je Sara.

- Zvaću te Saro kad budem u nekim svojim fazama, pa ako dođeš, dođeš - rekao je Ivan.

Autor: R.L.