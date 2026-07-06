TI SI NAJVEĆI BLAM U ISTORIJI RIJALITIJA: Ivan iskazao najdublje gađenje prema Bebici, pa istakao da fizička transformacija neće poništiti njegove postupke: DŽABA TRICEPS, KAD SI SEBE SROZAO! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredna osoba koja je dobila budžet od ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića bila je Tanja Stijelja Boginja.

- Boginji veliki budžet. Ono što joj zameram isto što i Maji, jer sam pristrasan kada je Boginja u pitanju, jer kao devojka ne smeš sebi da dozvoliš neke stvari. One stvari koje si izgovorila Mići su užasne. Ja sam najgori čovek, smeće, ali ti kao devojka sebi da dopustiš da izgovaraš ne možeš. Čestitam ti jer svoju životnu priču nisi koristila da te učesnici sažale. Ono što mogu da kažem o tebi kao devojci je da ti deluješ kao da ćes svima da je*eš mater izlaganje, a onda kažeš dve, tri reči. Specifična jesi, to je istina, ali Mića ima lepo mišljenje o tebi, slab je na tebe i ne možeš da dopustiš tebi da ga vređaš - rekao je Ivan.

- Bebici mali budžet. Vidiš i sam da nemam neku euforiju kad komentarišem Teodoru i tebe. Ti si najveći blam u istoriji rijalitija. Veoma si jadan i bedan. Nebitan je triceps, kad si sebe srozanao. Tvoj kredibilitet je odavno narušen. Za mene si obična psihopata. Ti i dan danas, kao manijak gledaš Teodoru. Kad to vidim, meni ostali parovi nisu toliko gadni, koji imaju razne probleme u vezama. Ti imaš onu malograđansku, sirovu odvratnost u sebi - kazao je Ivan.

- Tvoje učešće se svodi na to da svake godine u rijalitiju okupuš četiri, pet novih debila, koji ti se šlihtaju i oni te gledaju kao rijaliti giganta, a zapravo si niko i ništa - kazao je Bebica.

Autor: S.Z.