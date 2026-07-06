ZASEVAO POPUT GROMA: Terza šokiran Ivanovom iznenadnom promenom stava o Asminu: TEK SI MU SAD OTKRIO ŠTA ZAPRAVO MISLIŠ O NJEMU! (VIDEO)

Šok!

Naredni na redu da dobije budžet od Ivana Marinkvovića bio je Borislav Terzić Terza.

- Terti mali budžet. Vidim i da Terza sada potencira to s kim sam ja sedeo, s kim nisam, priča sad ovde sa stolom - kazao je Ivan.

- Tek si sada o Asminu rekao pravo mišljenje, do sada si samo ćutao. Unakazio si ga sada tokom izlaganja - rekao je Terza.

- Ne, ja nisam do sada branio Asmina, ja sam samo govorio u odnosu sa drugim ljudima kako ga percipiram - kazao je Ivan.

- Ti si rekao da je on najveći blam, a svi su manje-više blamovi. Kada ti je stiglo pitanje u emsiiji ''Pitanje za Ivana Durdžića'', to je bio najbolji pokazatelj da su te ljudi gledali kao Asminovog poltrona, a ti si sad, naprasno, rešio da opleteš po Asminu - kazao je Terza.

Autor: S.Z.