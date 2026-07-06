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BESAN KAO RIS! Ivan kipti poput EKSPRES LONCA jer mu bliski ljudi nisu udelili epitet NAJODANIJEG, očitao im lekciju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije zadovoljan!

Naredni koji je iskazao svoj stav u vezi tri najodanije osobe tokom ankete, bio je Dača Virijević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva osoba koju ću navesti je Dragana, ona je pokazala da je veoma odana. Moja Tekica je meni stvarno ostala uvek odana. Stanija je na trećem mestu. Ona je meni ostala odana i ne koristi me za rijaliti kao što su pojedini. U odane ubrajam i Sofiju, ali se desila ona rasprava, pa je nisam naveo - kazao je Dača.

- Hvala vam svima koji ste naveli mene. Moja Jovana je najodanija, ona zbog naše ljubavi prolazi kroz brojne probleme. Na drugom mestu je Dača. Nikada nije koristio moje probleme za radio-emisiju. Na trečem mestu bih mogla da stavim Terzu. Prošle godine nas je gazio, ove godine smo dobri, ali samo zbog prošle ga neću navesti. Izabraću Boginju na trećem mestu - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram samo da kažem da nikada u životu nisam sreo odaniju ženu od moje Vanje. Ona je jedina osoba kojoj mogu da se poverim, najodanija si, to je istina - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odanost je jedna velika žrtva. Odanost je i kada čovek može negde da poklekne, a nigde ne poklekne. Sve je to od čega sam ja satkan, nikada nikoga izdao nisam, nikada! Kad odem na onaj svet, ja ću otići čistog razuma, veoma savestan i čiste savesti. Sa nekim sam dobar, sa nekima nisam. Aneli, Sandra i Murat će biti tri najodanije osobe kada je reč o meni - rekao je Mića.

- Iskreno, veoma mi je neprijatno što me niko ovde nije naveo. Očekivao sam od Matore i Dragane, od Luke jer sam skakao za Anitu i njega. Sad je gotivo, ne treba mi opravdanje i pojašnjenje. Ljudi s kojima sam dobar, a koji me nisu naveli, njima se sada ja obraćam. Odanim ljudima smatram, Matoru, Draganu i Maju - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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