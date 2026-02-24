AKTUELNO

Zadruga

BESNA KAO RIS: Maja kipti poput ekspres lonca jer je Asmin komentarisao njen se*sualni odnos sa Filipom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Naredno pitanje tokom Igre istine Ivan Marinković je postavio Filipu Đukiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li te je više privlačila Maja ili Boginja? - upitao je Ivan.

- Maja. Da li ti je Maja tražila da je branio od mene, a mene pljuješ? - kazao je Filip.

- Ne. Da li ja komentarišem Maju van crnog stola i pričam o se*su Anite i Luke? - upitao je Asmin.

- Ne - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin je komentarisao da Filip slabo je*e. Rekao je da bi me on bolje je*ao nego Filip. To je bolesno, da se razumemo - kazala je Maja.

- Dačo, ti si jedan folirant koji pljuje Maju van crnog stola - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Gledao me tužno i bio je crven: Aneli do srži raskrinkala Luku, Anita kipti poput ekspres lonca! (VIDEO)

Zadruga

KIPTI POPUT EKSPRES LONCA! Nakon što mu je Maja skrenula pažnju da ne mašta o vezi sa njom, Asmen joj uputio reči koje će pamtiti! (VIDEO)

Zadruga

KIPTI POPUT EKSPRES LONCA! Anita ne želi više da ćuti, tvrdnje učesnika da nije preboleo Aneli joj probudile brojne sumnje! (VIDEO)

Zadruga

Korak bliži raskidu! Teodora ne može da sakrije sreću zbog zbližavanja sa Filipom, Bebica ŠIŠTI POPUT EKSPRES LONCA! (VIDEO)

Zadruga

BUKTI RAT: Slađa zapištala poput ekspres lonca, pa ušla u žestok verbalni okršaj sa Gastozom! (VIDEO)

Zadruga

BUKTI RAT: Uroš žestoko zaratio sa Aneli, kipti poput ekspres loncna jer su mu ona i Anđela okrenule leđa! (VIDEO)