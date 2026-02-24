BESNA KAO RIS: Maja kipti poput ekspres lonca jer je Asmin komentarisao njen se*sualni odnos sa Filipom! (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje tokom Igre istine Ivan Marinković je postavio Filipu Đukiću.

- Da li te je više privlačila Maja ili Boginja? - upitao je Ivan.

- Maja. Da li ti je Maja tražila da je branio od mene, a mene pljuješ? - kazao je Filip.

- Ne. Da li ja komentarišem Maju van crnog stola i pričam o se*su Anite i Luke? - upitao je Asmin.

- Ne - kazao je Dača.

- Asmin je komentarisao da Filip slabo je*e. Rekao je da bi me on bolje je*ao nego Filip. To je bolesno, da se razumemo - kazala je Maja.

- Dačo, ti si jedan folirant koji pljuje Maju van crnog stola - dodao je Asmin.

Autor: S.Z.