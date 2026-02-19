Korak bliži raskidu! Teodora ne može da sakrije sreću zbog zbližavanja sa Filipom, Bebica ŠIŠTI POPUT EKSPRES LONCA! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Nenada Macanovića Bebicu.

Zašto pratiš Filipa i Teodoru u stopu kada kažeš da si siguran u Teodoru?

- Ja sam rekao da se vidimo sledeće nedelje u utorak zbog ovoga. Meni je bolesno ovo! Meni je blam i neprijatno mi je da sedim sa njima, ali sedim jer želim da provodim vreme sa njom. Ne znam šta je tebi smešno druže?! - rekao je Bebica.

- Teodora je rekla da bi zadatak bio drugačiji da nije u vezi - rekao je Milan.

- Nenad opet radi isto. Ovo su neki ljudi koji verovatno nas podržavaju. Ti radiš sve protiv nas. Meni ne prija zadatak jer sam prvo vezana i ukočena, ne mogu da spavam ni da se pomeram i eto - rekla je Teodora.

- Ne prija mi zadatak prvo zbog celokupne situacije - rekao je Filip.

- Ni meni ni njemu ne prija ovaj zadatak - rekla je Teodora.

- Neću da pravim neprijatne situacije, vidim da se svađaju konstantno, ali ću izdržati ovaj zadatak - rekao je Filip.

- Ne verujem ja njoj ništa. Kad je stiglo pismo sve se videlo. Očigledno da joj prija da provodi vreme sa Filipom. Meni su oni oduvek top. Ona je njemu milion puta rekla: "Hoćeš da kažeš da si višak?". Ona kaže da jedva čeka da izađe odavde, a on se vrati i kaže: "Šta si rekla?", a ona kaže: "Štapovi za pecanje" - rekao je terza.

- Neću sedeti sa vama - rekao ej Bebica.

- Onda nećemo biti zajedno. 40 godina si sp*cao u b*lju i tako se ponašaš - vikala je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić