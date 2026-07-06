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Slađu Poršelinu je molio da mu pozajmi 200 eura: Pale žestoke opaske između Terze i Ivana, sve odzvanja od uvreda! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Varnice odmah na početku!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića.

- Zašto si toliko i zgoreo što je Ivan izneo svoje mišljenje o Asminu? - pitao je Milan.

- ovde je nešto uz Asmina i dođe i hoće da ga us*re. Izvređao je Draganu da je ku*vetina i da puši k*rac. Staniju je unakazio. Šta si danas Staniji rekao, ništa. Bitno da je danas iz*rkao ku*ac na Asmina. - rekao je Terza.

- Tvoja izlaganja nemaju poentu. Odmah povisiš glas i misliš da ćeš time nešto da postigneš. Većinu žena koje si naveo kako bi opravdao svoja vređanja.. - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Trpi majstore. Ko te je*e. Nikome nisi prijatelj, drug. Gazio si ljude za koje misliš da će ući u top 10. Danas Anitu, Luka je za sve u pravu.. Danas nije imao nikome ništa lepo da kaže, ustao je sve da ponižava - rekao je Terza.

- Rešen si ti Terza sam. Ja svojoj ženi i tim ženama koje si naveo, a tek Matoru i Kačavendu nisam ni sedam posto rekao što je Asmin rekao svojoj ženi. Ti si utipovao, ne znaš dve rečenice da spojiš. Ćuti Terza. Pet puta je gore što si ti sa ženom koja ti je uvredila dete u vezi. - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napravio si dete na wc šolji, to si ti pričao. - rekao je Terza.

- Tvoja poenta svakog izlaganja je nula - rekao je Ivan.

- Anđelo te je danas ugasio kao sveću. Ja te us*ao u svađi prošle godine. Nema lepo mišljenje ni o jednoj osobi. Očigledno je bio zaljubljen u Aneli. Mama i tata su ti kromaljonci. Ti si jedan klošar, jedna pi*ketina. - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Deklasirao me je Terza. Ti trenutno nosiš moj prsluk. On nije znao da sastavi dve rečnice, danas se pr*určio. Ja sam institucija svakog rijalitija, a ti si pušač k*rca. Skini taj prsluk. - rekao je Ivan.

- Slađu Poršelinu je molio da mu pozajmi 200 eura. Tražio joj pare. Ja sam sa Slađom provodio vreme. - rekao je Terza.

Autor: Teodora Mladenović

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