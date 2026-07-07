Obezbeđenje u pripravnosti! Ivan i Terza nastavili sa karambolom, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Haos kakvog nema!

Za vreme pauze za reklame, Borislav Terzić Terza nastavio je svoj žestoki okršaj sa Ivanom Marinkovićem, te su pljuštale uvrede.

- U dete ti se kunem da ću ti je*ati mater kada izađemo napolje - rekao je Terza.

- Ma koga ćeš ti da biješ pi*ko jedna gov*arska raspala, duv*ču ku*ca - rekao je Ivan.

- Mene ti ne možeš da uvrediš, ti si sam po sebi uvreda - rekao je Terza.

- Najbolje bi bilo da prvo snimiš susret sa Barbarom i da daš neki dinar - rekao je Ivan.

- On će meni da kaže da dam neki dinar, pa koliko si ti dece - rekao je Terza.

- Isto kao i ti što si plakao u crkvi što si morao...Tati možeš samo vilicu da slomiš - rekao je Ivan.

- Svaki dan ću ti ovde je*ati tatu i mamu, pa ćemo da vidimo - urlao je Terza.

Autor: Nikola Žugić