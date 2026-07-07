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Obezbeđenje u pripravnosti! Ivan i Terza nastavili sa karambolom, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos kakvog nema!

Za vreme pauze za reklame, Borislav Terzić Terza nastavio je svoj žestoki okršaj sa Ivanom Marinkovićem, te su pljuštale uvrede.

- U dete ti se kunem da ću ti je*ati mater kada izađemo napolje - rekao je Terza.

- Ma koga ćeš ti da biješ pi*ko jedna gov*arska raspala, duv*ču ku*ca - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene ti ne možeš da uvrediš, ti si sam po sebi uvreda - rekao je Terza.

- Najbolje bi bilo da prvo snimiš susret sa Barbarom i da daš neki dinar - rekao je Ivan.

- On će meni da kaže da dam neki dinar, pa koliko si ti dece - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Isto kao i ti što si plakao u crkvi što si morao...Tati možeš samo vilicu da slomiš - rekao je Ivan.

- Svaki dan ću ti ovde je*ati tatu i mamu, pa ćemo da vidimo - urlao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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