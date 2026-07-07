LAŽE, NA BOGA NE MISLI! Asmin progovorio o situaciji sa Stanijom ispred Odabranih: Nisam se nasmejao, samo sam se pomerio... (VIDEO)

Au, kakav blam!

Nakon Stanije Dobrojević, voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi izneo svoju stranu priče o smeškanju sa Stanijom ispred Odabranih.

- Ja ću da budem iskren...Ja sam pokazao naciji da bi Stanija sa mnom razgovarala - rekao je Asmin, a potom je pokazao kako je bilo:

- Ja sam pušio i gledao sam da li je obezbeđenje tu i da li će Maja da izađe. Ja ne znam ko ide odande i Stanija prilazi meni i do lica mi prilazi...Odjednom mi prilazi i dođe mi do face, imao sam mrtav hladan pogled, ona mi se nasmejala, ja sam bacio cigaru, ona je prošla - rekao je on.

- Znači ti se nisi Staniji nasmejao - pitao je Milan.

- Ne. Ja sam bio mrtav hladan, sklonio sam se da prođe. Bacio sam cigaretu, nasmejao sam se kasnije kada je otišla. Legao sam na stomak na krevet, pričao sam sa Hanom oko Maje, nisam ni dobacivao Staniji. Ona dobacuje, pokazuje prstom na mene i govori: "to su njegove fore, hoće da igra igrice i da tera inat" - rekao je Durdžić.

Autor: pink.rs