Maja njemu ne sme ništa da kaže, dokazala je da ne može bez njega: Ivan demolirao drugaricu, pa se osvrnuo na smeškanje Stanije i Asmina (VIDEO)

Nije štedeo reči!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pretres nedelje", dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao smeškanje Stanije i Asmina.

- Dača mi je ispričao šta se desilo. E ovako, Stanija je u pravu kada kaže Maji, toliko je jadno i bedno da Maja dozvoljava, kao i Aneli pre neko veče, sada njoj Stanija njoj govori kao: "polako, ćuti". Ovo je Stanija u pravu da bi ona nama pokazala da Asmin ne može da je vrati, to je nedokazivo jer se nije desilo. Oboje ste sada dokazali da imate potrebu da nama objašnjavate i dokazujete. Ja nikada nisam govorio da nekoga mogu da vratim ako imam drugu devojku...Ovo da se desilo pre dva meseca, Maja bi mu je*ala majku, ali se Asminu namestilo da je došao u situaciju da Maja ništa ne sme da mu kaže. On je dokazao da može da ti radi šta hoće i da ga boli ku*ac za tebe, a ti si njemu oprostom pokazala da ne možeš bez njega. Tebi je Stanija glavni problem. Da li je Stanija ovo namerno uradila?! Ni to ne mislim, sve ti je na dlanu bilo da se ovo desilo, pokazala je da ti ponovo uteruje ku*ac time i da je u fazonu: "ovaj bi se ponovo pomirio sa mnom" - rekao je Ivan.

- Ja da Maju ponižavam nešto, ne bih se pomirio sa njom, da joj dokazujem, ne bih se pomirio, tako da je ovo Stanijin kanal, ne Majin. Ja Maju samo molim da mi pokaže da se pokajala, sve ostalo me boli ku*ac - rekao je Asmin.

- Šta je moj kanal, a ne Majin?! Ti si je izvređao kao stoku, kao i Takija, pa je izj*bao, ovo je Majin kanal, pop*šala je Takija - skočila je Stanija.

- Svi mislimo da se on sveti Takiju, to mi je najlogičnije rešenje...Stanija, sada nam ti nisi pokazala, kao branite jedno drugog, da imaš taj stav. Nakon toga, da ti pričaš sa Majom?! Njemu se samo otvorila mogućnost, zna da Maja više ne sme ništa da mu kaže. S obzirom da njegovi roditelji često hvale Aneli i Staniju, on je rekao roditeljima: "odreknite me se" i sve to, to bi trebalo da mu najviše zamere. Ja mislim da oni misle da Maja igra igru i da on to zna, da im indirektno govori da ne shvataju ozbiljno jer voli i dalje ovu ženu (Stanija) - rekao je Ivan.

- Ne znam šta sam toliko loše uradila što me je sačekao i uvukao se u vrata, a Maju je izvređao i Takija, pa je otišao da je izj*be. Crni sto i njihovi komentari me ne zanimaju, zanima me samo razgovor moj sa Dačom na doku pre sačekuše...U pogledu sam videla starog Asmina i pogled meni znan, a nisam ga dobila otkako sam ušla ovde. On je meni mogao da mi da takav pogled i prostor, nije me tako gledao, gledao me je po mržnji. Tražio mi je pogled čitavu noć - rekla je Stanija.

- Stanija je pored mene prošla 75 puta, ovo nije bila sačekuša. Da tražim u Staniji spas, ja bih bio najveći konj, nakon što je rekla da sam hteo da ubijem svoje dete, ista si mi kao Aneli - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić