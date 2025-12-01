On može nju da izdaje na dva dana: Ivan Marinković sravnio sa zemljom Bebicu i Teodoru, pa zarežao na Asmina (VIDEO)

Nije štedeo!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je u Šiša baru sa Ivanom Marinkovićem o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Previše sam k srcu primio celu njihovu situaciju, uključujući i Luku. Ja se nekako vežem za neke ljude. Ja Asmina toliko naduvam i svašta mu kažem je rne mogu da zaboravim šta je sve pričao. Ne mogu da verujem da je on uspeo da se sve to zaboravi i da mu se sve to stavi na stranu spuštanja lopte zbog Nore. On je sve ljude nekako iskoristio. Nije ni Aneli naivna, ali je uspeo da je nadmudri. Ispalo je kao da je ona istinki psihvatila ovu priču, ali mislim da on i dalje ima neki plan vrlo sličan Luki. Mnogo mi je suludo da neko bude toliko bezobziran, to je samo to da bude u centru pažnje. Juče mi je došao neki naliv emocija. On je imao 40 glasova da ide, a bio je miljenik kuće. Minimum 20 ljudi bi mu reklo ono što i mi, ali bi ispali blam posle toliko vremena. Oni su bili kao njegovih 40 razbojnika. On umesto da bude u preraspoložen što je u dobrim odnosima sa majkom svoh deteta i što je zaljubljen, ali ja ne verujem u to. Sale je juče rekao istinu. Seti se reakcije na onoj igri. Od toliko laži u njegovoj glavi on bira da je Ivan rekao da on nije zaljubljen u Maju. Meni je izgledalo kao da je on provalio da sam ga ja provalio. Mislim da je on shvatio da se zaigrao. On ima nju istetoviranu i mislim da je to bila ljubav. On je u tim početnim trenucima bio glavni krivac Staniji napolju, a sada Maju klasično uvlači u priču. Ako Stanija dođe bila bi reakcija da je ona kučka - rekao ej Ivan.

- Teodora ti je posebno interestantna - rekao ej Darko.

- Dača mi prenosi sve. Ceo dan zajedno, a oni sede u krilu jedno drugom i uđu u kuću i ništa. On je od nje napravio zavisnicu od jela. Ona je izgubila tu naviku. On kad stavi njegovu keceljicu on se smeje, a ona sedi i kaže: "Rekao si za 15 minuta". Ovo je ozbiljan fetiš postao. Kad je ovo ispovraćao i kad je ona postala ozbiljan bolesnik, on može da je izdaje, ne za s*ks. Renta Tea! Ona je namazana i kvarna. Pre tri nedelje ste se verili, a posle pet dana si legla kod drugog - rekao je Ivan.

