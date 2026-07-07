Prodao si porodicu, sebe, sve zarad klipa: Maja i Asmin suočeni sa brutalnim kritikama učesnika, nisu birali reči za njih! (VIDEO)

Drama bez presedana!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a drama za crnim stolom se nastavlja.

- Ovaj ne može da prežali što je nisam je*avao. Stanija te je spasila svojim ulaskom da ne pričam o tebi - rekao je Asmin.

- Čuli smo da ti Maja maže bebi ulje i da ti gura bodi mist u bu*lju. Buljoberu bolje vidi šta ti je devojka pričala. Treba da se odnese bodi mist na veštačenje da se vidi da li ti je bio u b*lji. Sve si Majo bila u pravu - rekao je Dačo.

- On se i dalje nije obratio Neni Opoziciji - rekla je Milena.

- U petak je bilo i Majino i Asminovo uništenje. Unakazili su porodicu. Maja je pokazala da je za Takija boli uvo i da ga je lažno branila. To si pokazala kad si legla sa njim u krevet. unakazial si samu sebe još više, pogubila si se. Dovela si sebe u situaciju da ne možeš više da braniš svog oca. Sama sebe si pogazila. Asmine, sam si rekao da si pop*šao po roiditeljima, a to je mala reč. Najviše se svetiš nešto za svoju porodicu. Nemaš pravo nikome za bilo koju psovku ovde. Sebe ste unakazili, uništili. Vaše porodice nemaju više limit. To nikad u rijalitiju nije bilo, takav rat porodica, i na to ih još više unakazite. Najpoubije stvari po vas ste rekli. Za vas je blam mala reč. Ovo nije ljubav, ni opesija, ni inat nije opravdanje. Ne mislim da Maja više tera inat Takiju, Filipu Caru. Ti si u galvi prelomio u radiju i tad si presekao. Ovo što radiš sa Majom je tvoj izbor da je dokusuriš i poniziš. Oboje mrzi. Ja Asmina poznajem ovde 10 meseci. Maji znam da nije dobro, ali ona ne staje jer imaju jednu osobu kojoj teraju inat, Staniji. To im je najveći poraz da se odvoje. - rekao je Bebica.

- Zaslužila si za bodi mist večeru u Budvi sa kabrioletom - dodala je Aneli.

- Maja je donela ulje novo kojeg pola fali. Njemu ne smeta i prelazi preko toga. Sad više ne možeš da se opereš od advokata i što ti je Maja pisala na krevetu da si p*der. To ti ostaje i provlačiće ti se svaki put u raspravi. Ostaće ti to zauvek. Vi ste unakaženi. Kad vam kažu da ste blam to treba da vam bude pohvalno. - nastavio je Bebica.

- Stanija je trebala da kaže Asminu milion stavri da je to ne interesuje. Osmeh je znak pozitive, a ne negative. Tebi da nije stalo ti bi mu rekla beži. Šta ste slagali videćemo kada dođe klip. Oboje ste se tome obradovali i smejali. Asmin je najveći folirant na zemaljskoj kugli. On živi ono što je sanjao ceo život. Ti si prodao porodicu, sebe, sestru, sve zarad klipa. Ti si jedna mala ništarija, jedno ništa. Ne ceniš majku ni sestru, ne ceniš nikoga. Ti si smešna figura. Ti si se sam prosuo. Dača te je unakazio, a ništa ti nije loše uradio. - rekao je Mića.

Autor: Teodora Mladenović