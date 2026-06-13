Bela kuća se deli u dva tabora: Asmin i Maja zauzeli Kačavendinu stranu u ratu sa Stanijom, haos tek počinje! (VIDEO)

Drama!

Voditelji Milena Kačavenda i Danilo Dača Virijević u emisiji "S mesta splačine" ugstili su Asmina Durdžića, Maju Marinković i Marka Janjuševića Janjuša.

- Ona kaže da je očekivala da će Stanija da bude na njenoj strani, kao da je ona povređena. Da li te je sramota? Ovo je blam za ženu od 50 godina. Ovo je sve laž i foliranje zbog Asmina. Ona govori da je Asmin mrzitelj žena, a šta se na kraju ispostavilo? Ko je na kraju mrzitelj žena i ko napada žene? Ženo ostalo ti je još malo da stabilizuješ mozak koji nažalost ne postoji. Bolje da razmišljaš o transplataciji mozga nego o "Narod pita" kako ćeš da pokažeš poruke koje sam ti slao - govorio je Janjuš.

- Ma ajde rijaliti gigante, ti si izgreo jer ti je stiglo pitanje da si operisao d*pe. Tebe nigde nema da ti nije Uroša - dodala je Milena.

- Janjuše, tvoje mišljenje je da je Kačavenda bila lažna ili obe? - pitao je Dača.

- Obe, ali ona više jer Staniju boli p*čka. Ona je u svakom prijateljstvu lažna, a malo normalna osoba zna da si prema svemu lažna. Ti si lažna i prema ovom dečaku - dodao je Janjuš.

- Ne smeš reč da mu kažeš jer znaš da će Brazilac da te nag*zi. Javi se za komentar i trpi, curig*zu - urlala je Milena.

- Milena ima pravo na svoj ljubavni život, kao i svaka žena koja je slobodna. Svako može da krene dalje. Sa Stanijine strane je bilo lažno mišljenje, zašto bi joj rekla? Stanija je ovo htela da izazove jer nije Milena njoj rekla da je recimo opštila sa Dačom - govorila je Maja.

- Ja sam juče nešto rekla usvađi sa Asminom i odmah sam se Maji izvinila - dodala je Kačavenda.

- Imaš pravu sebe da braniš i treba da budeš direktnija. Ti si rekla da si brutalna, ali oni znaju na koji način ti psuješ i možda baš to žele pred sam kraj. Meni to tako deluje. Ako sam ja sa tobom dobra pa valjda ću sa strane da te pitam, a ne da te degradiram kao ženu i majku? - pričala je Marinkovićeva.

Autor: A. Nikolić