Zadruga

Trese se Bela kuća: Kačavenda i Aneli u brutalnom sukobu, reagovalo obezbeđenje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević pozvao je takmičare da prokomentarišu odnos Maje MarinkovićFilipa Đukića i haos koji se desio sa Aneli Ahmić.

- Setimo se kako je stajala i pričala da ju je blam, gde je to nestalo? Asmin brani Maju jer je izvestan njihov odnos da će da budu zajedno, pa da ukućani ne mogu da kažu da mu je sadašnja devojka utorak devojka. Meni je smešno da se sad pale neki ljudi i samo Aneli kude, a Maja je takođe koketirala sa Asminom i sa Lukom. One su iste. Ja sam rekla da mi je žao Anite jer se poistovećujem. Rekla sam da je svaki odnos individualan. Filip je u svakom odnosu imao dobar i loš postupak. Rekao je i meni da ćemo da pričamo, bio je prema meni dobar... - govorila je Vanja.

- Aneli je rekla da će tek danas da gori sa Carem. Znam da Maja preko čestitke nije prešla i znali smo da će da gori. Ja najmanje krivim Filipa jer ko ih j*be? Što mene nije dohvatio? Zoricu Marković ili Radu? Sad se sve prebacuje na Filipa, a od prvog dana je jasan da ne želi vezu. Filip je ispao nekorektan prema Maji i prema Luki jer mu je Anli bila verenica i prema Janjušu koji je rekao da to zamera. Ko je njemu Asmin i o kakvom drugarstvu se priča? Aneli je od samog starta taktički ušla u druženje sa Majom - govorila je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Tokom emisije došlo je do rata Milene Kačavende i Aneli Ahmić.

- Babice, on je kod mene došao! Babice, p*čka ti viri. Kod mene je došao, a ne kod tebe - rekla je Aneli.

- Sedi i trpi! Mićo, smiri dr*lju - dodala je Kačavenda.

- Kakvi su ovo napadi na Miću, pa nije se on j*bao ni sa kim? - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

