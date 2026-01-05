Novi haos Aneli i Asmina: Ponovo izbacili sav prljav veš, trese se Bela kuća od žestokog sukoba! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević na samom početku pokrenuo je temu o posetama porodica, a prvo je razgovarao sa Aneli Ahmić o njenom suočavanju sa porodicom Asmina Durdžića.

- Htela sam sa Sudom da razgovaram i rekla sam da je on jedini normalan u toj porodici. Ja se osećam kao pobednik jer su Mustafa, Melvida i Minka lagali i njihovi izrazi lica su govorili više od reči. Šta god da sam ih pitala oni su crveneli. Oni se već duže bore za dete i da vide Noru i prebacuje se da moja porodica nije dala sa vide Noru, a oni se nisu potrudili da tog malog Samuela videla. Govorio mi je za mnogo muškaraca da je njegova sestra spavala sa njima, sve mi je on to pričao. Ona mi je pričala da je vodila malu devojčicu u bioskop, pa ju je muž nahvatao. totalna boleština i porodica koja želi da okalja malu curicu - govorila je Aneli.

- Moja porodica je jako normalna porodica. Ona je pljuvala moju sestru i Valentinu javnu, bilo je ukupno tri prijave i to mogu da dokažem za pola sata. Ja sam rešio te stvari sa advokatom i prijave su poništene - rekao je Asmin.

- Nora i ja smo spavale u sobi kad je došla socijalna, ti si izneo Noru i pokazao Noru i rekao si da su rekle da je Nora preslatka, a ti si rekao da one nisu htele da je vide Noru kad su videle naš stan. Pregledali su nam stan, stan je bio jako lep. Ništa nije ostavljalo traga da oni sumnjaju da mi zlostavljamo dete, a njegova sestra je to napravila iz pakosti jer je zavtšila u policiji sa njim, jer su platili kazne - govorila je Ahmićeva.

- Desilo se sr*nje sa mojom sestrom i njom i nakon 10 dana mi je došla poruka od profila na Fejsbuku "Tata u senci", a na profilu Norina i Žikina slika gde je Nora original Žika - rekao je Asmin.

- Vi ste meni fotošopirali dete - vikala je Aneli.

- Ona meni sad ponovo daje sumnje - rekao je Durdžić.-

Autor: A. Nikolić