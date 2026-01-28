AKTUELNO

Zadruga

Trese se Bela kuća: Maji pukao film i zaletela se na Boginju, ceo haos nastao zbog Filipa Đukića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Maja Marinković i Tanja Boginja žestoko su zaratile u Beloj kući, a Sandra Todić otkrila je da se ceo haos dešava zbog Filipa Đukića.

- Šta je bilo ti? - urlala je Maja.

- Bezobrazna si i samo provociraš ljude - dodala je Boginja.

- Svađate se oko Filipa... - rekla je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Džaba ti plastika kad si nesigurna - rekla je Boginja.

- Ajde mrš, uličarko - dodala je Maja, a onda nastavila da pljuje Boginju u pušionici.

- Ja im nisam bila ko, ja nisam za zaj*banciju. Nikog ne diram i nemoj da me diraju. Šta hoće od mene? Đuskala sam sama ispred ogledala. Uličarka jedna koja hoće da se svađa i da vređa. Što ona mene dira? - besnela je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

