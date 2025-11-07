AKTUELNO

Zadruga

Haos u programu uživo: Zbog Anđelove afere sa Milicom Veličković cela Bela kuća skočila na noge! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do opšteg haosa kad je Anita Stanojlović otkrila da je Anđelo Ranković imao aferu sa Milicom Veličković dok je ona bila u šestom mesecu trudnoće. Takmičari "Elite" dali su sud o svemu što su čuli u programu.

pročitajte još

Razvezala jezik: Maja do srži razotkrila flert trudne Milice Veličković i Anđela Rankovića, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

- Meni se ovo ne slaže sa onim što sam ja doživeo napolju. Ja sam bio diskvalifikovan i u novembru sam se video sa Milicom, znam da je imala razgovore sa psihijatrom i da je bila katastrofalno zbog Terze. Nisam osetio da ima bilo koga u ljubavnom smislu. Đedović hoće da zgazi Milicu. Anđelo je rekao da je bio dobar sa Milicom i nakon što se Barbara rodila, ako se žalio zašto se čuo sa njom? - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sliku nisam videla. Marku sam rekla da su bile intimne poruke, slike, ali ja to nisam videla - dodala je Maja.

pročitajte još

SKANDAL: Anđelo trudnoj Milici Veličković slao svoj polni organ, Anita obelodanila detalje njihove afere! Ranković prebledeo kao krpa, znoj mu lije ni

- Luka, ti braniš Anđela jer da Aneli zna da bi Anđelo bio sa njom na keca bi te ostavila - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Trese se Bela kuća: Miljana brutalno napala Draganu, sevaju teške prozivke na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Trese se Bela kuća od Anelinog urlikanja: Alibaba je dovodi do ludila, hitno traže sastanak sa advokatom! (VIDEO)

Domaći

Karambol: Žestok rat u programu zbog sukoba Kačavende i Asmina, Ivan doliva ulje na vatru! (VIDEO)

Domaći

Karambol u programu uživo: Sestra Jovane Cvijanović napravila haos u studiju, žestoko napala Uroša! (VIDEO)

Domaći

SKANDAL U PINKOVIM ZVEZDAMA! Karleuša skočila, pokušala da 'OTME' kandidata, nastao opšti haos: Nećete više glasati! (VIDEO)

Domaći

VIŠE JE NE VOLIM, SREĆNIJI SAM BIO SA SANDROM: Luki pukao film i zbog Đedovića zauvek raskinuo sa Aneli, priredio joj brutalno poniženje u programu už