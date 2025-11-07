Haos u programu uživo: Zbog Anđelove afere sa Milicom Veličković cela Bela kuća skočila na noge! (VIDEO)

Drama!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do opšteg haosa kad je Anita Stanojlović otkrila da je Anđelo Ranković imao aferu sa Milicom Veličković dok je ona bila u šestom mesecu trudnoće. Takmičari "Elite" dali su sud o svemu što su čuli u programu.

- Meni se ovo ne slaže sa onim što sam ja doživeo napolju. Ja sam bio diskvalifikovan i u novembru sam se video sa Milicom, znam da je imala razgovore sa psihijatrom i da je bila katastrofalno zbog Terze. Nisam osetio da ima bilo koga u ljubavnom smislu. Đedović hoće da zgazi Milicu. Anđelo je rekao da je bio dobar sa Milicom i nakon što se Barbara rodila, ako se žalio zašto se čuo sa njom? - govorio je Luka.

- Ja sliku nisam videla. Marku sam rekla da su bile intimne poruke, slike, ali ja to nisam videla - dodala je Maja.

- Luka, ti braniš Anđela jer da Aneli zna da bi Anđelo bio sa njom na keca bi te ostavila - rekla je Miljana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić