Hana Duvnjak na stubu srama! Zaboravila Asminove uvrede i glumila mu potrčka, Maja stala u njenu odbranu (VIDEO)

Šok tokom emisije!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Hani Duvnjak, kako bi otkrila kako je brzo zaboravila Asminove uvrede koje joj je uputio, već je tokom svađe sa Majom Marinković bila njegov, kako su je gledaoci etiketirali, "potrčko".

- Ja nisam bila potrčko Asminov, ja sam bila Majin potrčko, ako ćemo oko toga. Što se tiče toga, obezbeđenje jeste reklo da dolazim i donesem, da ne izlazi iz Odabranih. Nije me sramota, ja sam to uradila zbog Maje - rekla je Hana.

- Ona je meni rekla da ovo radi zbog Maje, a ne zbog mene - rekao je Asmin.

- Ja Asminu nisam rekla lepu reč, niti sam ga lepo tretirala, on je juče oprao i Staniju i Aneli svime što je rekao Maji. Ja ih ne mirim, ja sam to i Maji rekla - rekla je Hana.

- Pošto je sada tako kvarna, rekao sam joj da će dobiti jedno pivo - rekao je Asmin.

- Anita je odmah rekla: "Je l' moguće da Hana ovo radi?", tri puta si dolazila. Ti si rekla da nećeš, on je rekao: "dva piva ti dajem u utorak" - rekao je Luka.

- Hana devojka ovde nije kriva, ona je učinila meni. Ona je meni sto puta rekla da mi ne treba Asmin, ali je meni učinila, kao što bih ja njoj učinila da je tako sa Neriom - rekla je Maja.

- Je l' si rekla Maji da je rekao da kažeš Maji da je lažeš da plače - pitao je Luka.

- Ne, rekla sam joj da ne plače, da se smeje sa Lukom - rekla je Hana.

- Evo ti dokaz kako će da se izvuče. Vi mu napravite situaciju da on samo kaže: "Majo adio" - skočio je Ivan.

- Mene boli ku*ac za pivo, ja sam odgovorila: "boli me ku*ac za pivo", ja od njega lek ne bih uzela - rekla je Hana.

- Ti od Nerija tražiš da skače da te brani od Asmina, a sada njemu činiš i ostalo - dobacila je Matora.

- Ja sam Maji učinila, jer je ona meni učinila. Maja je bila neko ko me je branio ovde, ja to ovde pamtim, kada sam ušla ovde, bila je uz mene - rekla je Hana.

- Njima ne odgovara što smo se Asmin i ja pomirili, to je samo zbog toga. Ja sam čekala do pola deset, folirala sam da spavam ispod maske, funjarski sam se izvukla i uletela u Odabrane. Sela sam na krevet i počela da plačem - rekla je Maja.

- Katastrofa! Rekla sam joj da nema veze što je dobra sa Majom, ide kod čoveka koji je govorio da joj je muž ped*r, govorio ti je da si nakaza...To je isto kao da me sada Anastasija šalje kod Bore koji me je najstrašnije izvređao. Ona ide i nosi posteljinu Asminu, pa onda ustaje ovaj degenerik i pravi je budalom, da se kao prodala za dva piva. Ne žalim je, sama je kriva - rekla je Boginja.

- Ovo je katastrofa, blam, ovde osobe nemaju ni blama ni srama, a ni stava. Katastrofa mi je što pokušava da svoje sr*nje i kanal svali na Nerija, bila si ker i golub pismonoša Asminov. Za dva piva si prodala sebe, svoju porodicu, svoju vezu i odnos i dokazala, po svemu sudeći, da si alkoholičarka koja krizira kada nema alkohola i da si zarad njega spremna na sve da dobiješ to - rekao je Uroš.

- Ja razumem Hanu, htela je da smiri situaciju, ali je glupo da ona ide od jednog do drugog. Nije ona imala lošu nameru, nije ih ona mirila, oni bi se pomirili, pa bi se pomirili - rekao je Nerio.

- Od prvog dana je u sukobu sa Asminom, ima najgore moguće mišljenje o njemu. Evo, da ti verujemo, ti voliš Maju?! E onda, osoba koja voli Maju, sedne i kaže: "nemoj da plačeš, ja da ti idem u Odabrane kod onog monstruma?!". Da ti je Nerio rekao da odneseš šejker Asminu, ti bi haos napravila, a Maji koja ti kaže, ti odeš i odneseš. Da ti u prolazu komuniciraš sa njim ili da pričaš, okej, ali ti si neko ko reč nije progovorio sa njim - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić