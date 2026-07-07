Dokazao sam mu ponovo da... Ivan pokušava da otvori Đukiću oči, dao sud o njegovom odnosu sa Aneli (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić, kako bi prokomentarisala odnos sa Đukićem.

- Jako je osvetoljubiv, kada vidi nešto, ide da ti zavuče. Danas me je tako izbacio iz takta, postoji mogućnost da je i u inat Anđelu ili mene da isprovocira - rekla je Aneli.

- Poenta je to što ona radi suprotno - rekao je Đukić.

- Pokušao sam da ih razumem, ali ne vidim poentu kakve Dača i ja imamo veze, osim što sam dobacio ono veče. Filip i Anđelo se večeras izbegavaju u širokom luku, neće jedan drugom da kažu šta je zapravo. Aneli i Filip se peckaju preko anketa. Anđelo je rekao da se neće obratiti Aneli, pa se tako hinjski uvukao. Sada je pokazao da je peti put opet odj*bao Boginju, hteo je da se rokne što ide sa Boginjom u izolaciju, a kada ga je Stanija oduvala, onda je naprasno dobar sa Boginjom. Sada su novi potrčci, pa mu ne treba Boginja. Opet sam ti dokazao Filipe da te sprda, jer je ja mnogo dobro poznajem, znam kada joj se neko sviđa, a kada koristi situacija. Došlo je do momenta da si omekšao, od čega nisam odustao jer sam video emociju sa tvoje strane. Tako te je omekšala, da sada uživa u tome da te d*ka - rekao je Ivan.

- Da li misliš da se muvaju Anđelo i Aneli - pitao je voditelj.

- Ne mislim. Mene sada nervira što se ona sada smeje, to je toliko nepoštovanje - rekao je Đukić.

- Filip i Aneli su pokazali u ovih nedelju dana da su foliranti. Ovaj čovek koji je rekao da ima stav i karakter i da ne bi bio sa ženom koja ima dete, evo, izvolite, pogledajte kako se on sada ponaša. Filip je namerno naveo Boginju, on je vrlo kvaran. Zamisli on naveo Bebicu na anketi?! On je kvaran, toliko je pokvaren i posle toga navodi Boginju. Zašto?! Zato što prethodne dve žurke rade šta rade. Anđelo i ona se došaptavaju, komentarišu teme, dolazi ovde kada dopunjuje vodu - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić