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Obezbeđenje doletelo! Učesnici saznali ko je NAJODANIJI takmičar, Luka zapenio na Anđela: Odan si prema dečku koji te čeka (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos za sam kraj!

Voditelj Milan Milošević pročitao je učsenicima Elite glasove publike na temu ankete najodanijih takmičara. Te je tako, saopštio je da je treće mesto zauzeo Anđelo Ranković, što je Maja Marinković prokomentarisala.

- Jeste, htela sam da ga navedem, ali sam imala raspravu sa Asminom. Mislim da jeste lojalan i odan, ja gledam kao to da možeš da mu se poveriš, a da nikada neće odati. Ja sam navela Ivana, a to poseduje i Milena Kačavenda, ima i Sandra Todić - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da nije odan u prijateljstvima, pokazao je u odnosu sa Matorom, što se tiče ljubavnog odnosa, nije, ali što se tiče porodice, jeste - rekao je Luka.

- Neću da pričam o svom životu, drugi ljudi su ovde govorili i tokom prethodnih sezona kada je ovaj epitet u pitanju. Ove godine sam pokazao da sam odan nekome s kim sam proveo dosta vremena - rekao je Anđelo.

- Ti si odan prema svom dečku koji te čeka napolju - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- I ti prema sapunima kada su ti ispadali u zatvoru - rekao je Anđelo.

Na drugom mestu našla se Stanija Dobrojević, što je prokomentarisao Dača Virijević.

- Jeste, ja sam je danas naveo. Ja bih rekao da u ovoj četvorci, ona je jedina bila odana svojim stavovima i porodici. Asmin je uradio šta je uradio, Maja isto, Aneli ono u hotelu, ona je jedina ostala odana - rekao je Dača.

- Ja jesam lojalna i odana, kao ker sam, odana sam porodici, prijatelju, poslovnim saradnicama. Nikada ne otkrivam tajne, nosim ih u grob - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

I na samom vrhu ove liste našao se Nenad Macanović Bebica, što je prokomentarisala Jovana Tomić Matora.

- Da nisam lično išla, navela bih Miću i Bebicu, jer kada si svi očekivali da će da vređa Teodoru, nije uradio to. On je sebe unižavao da bi veličao nju i nije poklekao, a i ja sam sumnjala s obzirom na sve što je radio - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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