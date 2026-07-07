Kakav haos!

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Pretres nedelje" i "Izbor potrčka", a učesnici su prvo komentarisali podelu budžeta ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića.

- Ne bih rekao da me je zgazio kao miša. ja sam i znao da on ima takvo mišljenje o meni. Ja sam mislio da je on klošar i alkoholičar sve dok ga nisam upoznao. On je ovo mogao da kaže pre tri ili četiri meseca. On zamera nešto u našim vezama, a svi znamo šta je pričao za Jelenu. Zabole me ona stvar za Ivana Marinkovića. Ne znam šta bih rekao za njega. On svima sve kaže u lice. Nije on šlihtara. Nije on mene nikada štitio. Komentarisao me je, ali me nije vređao. nemam o njemju loše mišljenje. Poštujem ljude koji mi kažu sve u lice. Volim to. On gazi sve žene. Nema žene koju on ne gazi. On se naljutio na Aneli jer je bliska bila sa Anđelom. On je sto posto zaljubljen u nju. Ona to zna. Ja ne bih mogao da zaspim dok se ne osvetim. - rekao je Asmin.

- Ti si se okumio sa njim Ivane, ja nisam - rekao je Anđelo.

- Ono što je Bora preživeo da ga je žena prevarila sa najboljim drugom, to treba svariti. On je polupan. Nemam više šta da dodao o Ivanu Marinkoviću - rekao je Asmin.

Reč je dobio i Luka Vujović.

- Šta te je danas razočaralo toliko u Ivanovoj podeli budžeta - pitao je Milan.

- Razočarao me je kao čovek, jer smo stvarno bili dobri. Čovek ode u vojsku i nađe prijatelja za ceo život. Danas sedim i razmišljam, je*ote, on je to, on nije navikao da ima prijatelje, nikada ne dobija ništa od spolja. Ja ne znam šta da kažu za Geru ovde, on bi ga branio ovde, a kada ustane i kaže: "Ja sam tebe branio", pa nije. On je branio ovog čoveka, pa kako ga braniš ako danas kaže da je najgori?! Za mene je poraz, ja sam završio svaku komunikaciju, mene je povredio - rekao je Luka.

- Šta to onda znači!?! Ti sada govoriš kao da smo ti i ja pili, kao da smo bili najbolji prijatelji. Ja imam 47 godina, moji prijatelji i drugovi koje znam ceo život, njih boli ku*ac za rijaliti. Ti si za čoveka koji ti je bio najbolji drug, kako kažeš, rekao sve najgore u dve rečenice - rekao je Ivan.

- Ivan može sa tobom da sedi, da se druži, jede, grli i ljubi, ali to za njega ništa ne znači. Ja sam njega zavoleo - rekao je Vujović.

- Sada ja tebi treba da kažem, šta ćeš ti najbolji drug sa Asminom?! Meni Asmin nije je*ao ženu, meni Asmin nije oteo verenicu. Šta je tebe razočaralo od mene osim 4.000?! - rekao je Ivan.

- On je danas rekao da ja imam žal za Aneli, kakvu je onda on žal tu pokazao?! Po čemu?! Što ustanem da prokomentarišem kada me voditelj podigne?! Ja kao neko ko je sa kim blizak, imam pravo da me povredi. On Urošu daje četiri hiljade, meni daje tri hiljade?! - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića.

- Zašto si toliko i zgoreo što je Ivan izneo svoje mišljenje o Asminu? - pitao je Milan.

- Ovde je nešto uz Asmina i dođe i hoće da ga us*re. Izvređao je Draganu da je ku*vetina i da puši k*rac. Staniju je unakazio. Šta si danas Staniji rekao, ništa. Bitno da je danas iz*rkao ku*ac na Asmina. - rekao je Terza.

- Tvoja izlaganja nemaju poentu. Odmah povisiš glas i misliš da ćeš time nešto da postigneš. Većinu žena koje si naveo kako bi opravdao svoja vređanja.. - rekao je Ivan.

- Trpi majstore. Ko te je*e. Nikome nisi prijatelj, drug. Gazio si ljude za koje misliš da će ući u top 10. Danas Anitu, Luka je za sve u pravu.. Danas nije imao nikome ništa lepo da kaže, ustao je sve da ponižava - rekao je Terza.

- Rešen si ti Terza sam. Ja svojoj ženi i tim ženama koje si naveo, a tek Matoru i Kačavendu nisam ni sedam posto rekao što je Asmin rekao svojoj ženi. Ti si utipovao, ne znaš dve rečenice da spojiš. Ćuti Terza. Pet puta je gore što si ti sa ženom koja ti je uvredila dete u vezi. - rekao je Ivan.

Za vreme pauze za reklame, Borislav Terzić Terza nastavio je svoj žestoki okršaj sa Ivanom Marinkovićem, te su pljuštale uvrede.

- U dete ti se kunem da ću ti je*ati mater kada izađemo napolje - rekao je Terza.

- Ma koga ćeš ti da biješ pi*ko jedna gov*arska raspala, duv*ču ku*ca - rekao je Ivan.

- Mene ti ne možeš da uvrediš, ti si sam po sebi uvreda - rekao je Terza.

- Najbolje bi bilo da prvo snimiš susret sa Barbarom i da daš neki dinar - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi prokomentarisala podelu budžeta ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića.

- Meni je ova podela ličila na pravi pikado. Tačno je u centar pogodio o dređene tdeletabise. Svima je rekao sve što generalno i komentariše. - rekla je Sofija.

- Aj što ga je tukla žena nego što ga je prevarila. Ti zovi Poršelinu da ti pozajmi 200 eura. Molio si je, nisi imao za hleb. - rekao je Terza.

- Nije bio pristrastan. Par nas je poštedeo i nije do detalja iznosio što može da kaže. Svidela mi se generalno podela. Ne znam što su se upalili. Načula sam se da su se neki pripremali ako im Ivan nešto kaže što njima ne odgovara šta da mu kažu. Asmin je konkretno smišljao ako uvredi Maju. - rekla je Sofija.

- Opet ispadaš kompleksaš. Tada nije bilo ništa strašno sem što si tražio da demantujem za tvoju devojku. Ti si sada ponosan što si branio devojku za koju sam ja dao izjavu za medije. Ti ne razmišljaš šta pričaš. Ti sad da braniš sad ovako Maju, polomio bi ovde 20 i kusur ljudi. - rekao je Ivan.

- Ne znam zašto je Terza ušao u sukob sa Ivanom. On nije ni krenuo Terzu da komentariše, on ga je odmah napao - rekla je Sofija.

- Ćuti blamu jedan. Prećutao ti je za aferu sa Danetom - rekao je Terza.

- On meni zamera, mene je blam. Poznajući Asmina za ovih godinu dana, pošto je on kompleksaš, tebi najviše odgovara kada te izvređa najstrašnije ti uživaš sa tom osobom. - dodao je Ivan.

- Kleo se ovde da nikada neće da je ljubi u usta da ne bi ljubio Danetovu kilu - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč ovonedeljnom vođi Ivanu Marinkoviću kako bi izabrao ovonedeljne potrčke.

- Podićiću vas dosta. neka ustanu Filip, Maja, Asmin, Stanija, Anđelo, Bebica, Teodora, Luka, Boginja, Mina, Bora, Sofija, Terza, Milena i Aneli. Oko njih se vrti rijaliti. Jaško mi nije sad zanimljiv. Sve ove ljude možemo da povežemo. Bilo je puno vatačina, prevara, pogleda izpos obrva, lažnih veza, s*ksa, ali je sve došlo na neku prirodnu selekciju. Neću odmah nikoga da spuštam, na kraju ću reći moja dva. Teodora je neko ko je bio povezan sa dosta njih i sasvim dosta od nje. Anđelo je hteo priču sa Aneli, Stanijom, sa Teodorom i što je izmaklo kontroli sa Sofijom. Luka sa Majom i ostalima, on je sad u stabilnoj i srećnoj vezi. Boro ti si uljez. Ti jedini možeš da sedneš. Maja je puno puta bila u izolaciji ove sezone. Kamo sreće da je bila sa bilo kim drugim. Šta da kažem o Mileni sem da je poremetila muške umove. Ipak ću da ih spuštam. Prvo ću da spustim nekoga ko mi nije zanimljiv, Mina. A možda i promenim odluku. Potrčci ove nedelje su Stanija i Filip, ali mogli da budu. Spustiću Luku. Spustiću Maju. Neka sa Majom sedne Boginja. Nisi mi nešto transparentna. Kačavenda je bila dosta u izolaciji. Verovatno ni tamo usta ne zatvrara sem kada spava. Sedi Kačavenda. Terza može da sedne jer nema ništa sveže. Staniju ću poštedeti ovaj put. Teodora mi je zanimljiva da je ponovo stavim sa Filipom. Spustiću ipak Anđela. Spustiću i Filipa. Moji potrčci ove nedelje su Asmin i Sofija. - rekao je Ivan.

- Nisam iznenađena. Nadam se da neće boraviti u izolaciji, a i da boravi, boravićemo svo troje - rekla je Sofija.

- Sa moje strane ne postoji ništa sem Maje. ne znam šta si time hteo da učiniš. Ako budem išao ide i Maja. Sofija me uhodi i gleda. Verovatno do ovoga ne bi došlo da se nije mešala kao vegeta. Ja sam mislio da ćeš biti kvaran i da ćeš staviti Anđela i Teodoru - rekao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević pročitao je učsenicima Elite glasove publike na temu ankete najodanijih takmičara. Te je tako, saopštio je da je treće mesto zauzeo Anđelo Ranković, što je Maja Marinković prokomentarisala.

- Jeste, htela sam da ga navedem, ali sam imala raspravu sa Asminom. Mislim da jeste lojalan i odan, ja gledam kao to da možeš da mu se poveriš, a da nikada neće odati. Ja sam navela Ivana, a to poseduje i Milena Kačavenda, ima i Sandra Todić - rekla je Maja.

- Mislim da nije odan u prijateljstvima, pokazao je u odnosu sa Matorom, što se tiče ljubavnog odnosa, nije, ali što se tiče porodice, jeste - rekao je Luka.

- Neću da pričam o svom životu, drugi ljudi su ovde govorili i tokom prethodnih sezona kada je ovaj epitet u pitanju. Ove godine sam pokazao da sam odan nekome s kim sam proveo dosta vremena - rekao je Anđelo.

- Ti si odan prema svom dečku koji te čeka napolju - rekao je Luka.

Na drugom mestu našla se Stanija Dobrojević, što je prokomentarisao Dača Virijević.

- Jeste, ja sam je danas naveo. Ja bih rekao da u ovoj četvorci, ona je jedina bila odana svojim stavovima i porodici. Asmin je uradio šta je uradio, Maja isto, Aneli ono u hotelu, ona je jedina ostala odana - rekao je Dača.

I na samom vrhu ove liste našao se Nenad Macanović Bebica, što je prokomentarisala Jovana Tomić Matora.

- Da nisam lično išla, navela bih Miću i Bebicu, jer kada si svi očekivali da će da vređa Teodoru, nije uradio to. On je sebe unižavao da bi veličao nju i nije poklekao, a i ja sam sumnjala s obzirom na sve što je radio - rekla je Matora.

Autor: R.L.