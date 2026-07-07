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Ne bih vas pustila kući dok sve ne oribate! Goca Dževerović doživela pomračenje kad je videla stanje u Eliti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niko da se ponudi da čisti.

Goca Džehverović pokušala je da razdeli radne zadatke, te je konstatovala da kuća nikad nije bila u gorem higijenskom stanju.

- Alo, da li znate ormar na šta vam liči? Ne pričate samo o onome o čemu treba da pričate. Još malo idete kući, znate li na šta liči ovo? Kupatilo i jedno i drugo - rekla je Goca.

- Ja ću da čistim - rekao je Terza.

- Iskorišćene maramice bacaju pored vc šolje, ne u kantu, nego pored - dobacio je Viktor.

- Ne bih vas pustila kući, držala bih vas ovde do septembra, dok sve ne oribate - navela je Džehva.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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