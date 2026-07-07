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Neću da napravim od nje nešto što ne zaslužuje! Anđelo otkrio šta oseća prema Boginji, a evo šta planira kad se završi rijaliti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sad je sve jasno.

Sledeće pitanje na današnjoj "Igri istine" Maja Marinković postavila je Anđelu Rankoviću.

- U kakvoj ste relaciji sada ti i Boginja i šta će se dešavati sa vama napolju - pitala je Maja.

- Ništa se nije promenilo, nisam je odj*bao, samo ne mogu da skapiram da neko ima takvu reakciju, da pravi veću frku i veću pompu. Ništa se nije promenio odnos od onog u izolaciji, videćemo šta će biti napolju, imam želju da se vidim s njom napolju. Ne želim da napravim od nje nešto što ona ne zaslužuje, dovoljno smo zreli da možemo da se suzdržimo. Mene ona radi i to je tako, ali eto, to je to, meni je zanimljivo, i ona se smeje, kad popričamo, kad dobacimo, voleo bih da ostanemo super do kraja, a šta će biti napolju videćemo - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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