DANAS JE POSEBAN DAN ZA NJU: Sofija Janićijević slavi slavu, a evo šta je majka imala da joj poruči! (VIDEO)

Sad je sve jasno!

U Belu kuću stiglo je pismno Velikog šefa, a ovonedeljni vođa, Luka Vujović je otkrio o čemu je reč.

- Draga Elito, danas je slava Sofiji Janićijević. Čestitamo svima koji slave, a posebne čestitke šaljemo Sofiji Janićijević - glasilo je u pismu.

- Hvala Veliki šefe. Moj otac je želeo da slavim samo rođendan ovde, zato se danas neće održati - rekla je Sofija.

- Veliki pozdrav za Milenu, Daču, Maju, Miću i dragog Tošu, koji me redovno pozdravlja. Pozdrav za najiskreniji par, Neria i Hanu i da znaš da imaš mamu,tatu i baku, srećna ti slava, uživaj u svom danu i okruži se ljudima koji te vole. Draga ćerko, sve nas bi razočarala, ako ne bi bila dosledna sebi. Budi hrabra, uključi mozak i pazi na svoje postupke. Voli te tvoja majka najviše - glasila je čestitka.

