AKTUELNO

Zadruga

DANAS JE POSEBAN DAN ZA NJU: Sofija Janićijević slavi slavu, a evo šta je majka imala da joj poruči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sad je sve jasno!

U Belu kuću stiglo je pismno Velikog šefa, a ovonedeljni vođa, Luka Vujović je otkrio o čemu je reč.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito, danas je slava Sofiji Janićijević. Čestitamo svima koji slave, a posebne čestitke šaljemo Sofiji Janićijević - glasilo je u pismu.

- Hvala Veliki šefe. Moj otac je želeo da slavim samo rođendan ovde, zato se danas neće održati - rekla je Sofija.

- Veliki pozdrav za Milenu, Daču, Maju, Miću i dragog Tošu, koji me redovno pozdravlja. Pozdrav za najiskreniji par, Neria i Hanu i da znaš da imaš mamu,tatu i baku, srećna ti slava, uživaj u svom danu i okruži se ljudima koji te vole. Draga ćerko, sve nas bi razočarala, ako ne bi bila dosledna sebi. Budi hrabra, uključi mozak i pazi na svoje postupke. Voli te tvoja majka najviše - glasila je čestitka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bebica je ispao u pravu za sve, čak je i vreme pogodio! Filip Đukić IZVRNUO TEODORU NA POSTAVU, posle ovoga se neće oporaviti! (VIDEO)

Domaći

Sada, pa za svagda! Hana u uživo programu uradila test na narkotike, dokazala da su Sita i Grofica htele samo da UKALJAJU njeno majčinstvo (VIDEO)

Zadruga

ZVANIČNO USPEŠAN ZADATAK! Saznalo se ko je POKRAO naočare u Eliti, iza svega stoji Mina Vrbaški (VIDEO)

Domaći

Moja divna snajka: Alibabin otac javno podržao Aneli, svima stavio do znanja da je uz njih! (FOTO)

Domaći

Palo priznanje: Gastoz za sam kraj nominacija otkrio šta oseća prema Anđeli, a šta prema Sofi (VIDEO)

Domaći

PAPARACO SNIMCI! Pogledajte u kakvom je stanju bila Breskvica nakon što joj je Evrosong izmakao za dlaku! Usnimljena u OVOM izdanju odmah posle progla