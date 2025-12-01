Bebica je ispao u pravu za sve, čak je i vreme pogodio! Filip Đukić IZVRNUO TEODORU NA POSTAVU, posle ovoga se neće oporaviti! (VIDEO)

Sad mu je sve jasno.

Učesnici su najstavili da biraju najdvoličnije osobe u Beloj kući, a kada je došao na red Filip Đukić, nije poštedeo Teodoru Delić.

- Maja me je razočarala zbog toga sa Takijem, govorila si da je njihov odnos prijateljski, a sad si ostavila prostora za sumnju da se ipak nešto desilo - rekao je Bebica.

- Prva dvolična osoba je Asmin, imaš priču i za popa i za lopova, druga osoba je Luka, jedno radi, drugo misli, treća osoba je Dača, baš poseduješ tu osobinu - navela je Maja.

- Prvi dvoličan je Dača, ispao si takav prema Bebici, ja ne znam da li je Teodora sad iskrena ili je bila iskrena, čak je Bebica ispao u pravu, čak je i vreme pogodio. Treći dvoličan je Bora u odnosu sa Anastasijom - rekao je Filip.

