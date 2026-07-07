Zaljubljena je u mene! Asmin tvrdi da je Stanija luda za njim, Maja počela da se PUŠI OD MUKE, Dobrojevićka ih zakucala! (VIDEO)

Trese se crni sto zbog njih!

Teodora Deliće je danas tokom "Igre istine" otkrila da neće spajati svoje roditelje sa Bebicom, a onda uputila pitanje Asminu.

- Moji roditelji nemaju veze sa mojim izborom partnera, ali ja ću te dve ljubavi odvojiti, naravno da ću se viđati sa svojima konstantno, neću ih spajati, nema potrebe ni da se vide ni čuju dok moji roditelji ne požele drugačije - rekla je Teodora a onda pitala Asmina:

- Šta si ti video i osetio u Stanijinom pogledu - pitala je Teodora.

- Moram da budem iskren, ništa nisam planirao, nisam ispao korektan, jer sam u vezi, ništa nisam planirao, nisam pravio sačekušu, obezbeđenje mi je reklo da ne smem da napuštam Odabrane, a morao sam tu da pušim cigaretu. Ona je stala meni ispred nosa na deset, 15 centimentara, ona se meni prva nasmejala - naveo je Alibaba.

- Nisam, kunem se - rekla je Dobrojevićka.

- Obratila mi se: "O Bože", imao sam mrtav hladan pogled, a u njenim očima sam video radost i sreću... Ja sam se posle smejao sa Lukom - rekao je Asmin.

- Ne sa Lukom, nego oči u oči - rekla je Stanija.

- Stanija sačekaj, meni nisi ti adresa, nego mi je on adresa - rekla je Maja.

- Preskočio je deo da se on meni nasmejao - rekla je Dobrojevićka.

- Smejao sam se sa Lukom, jer je on rekao da l' je moguće. Rekao sam Luki da bih mogao da snimim film 365 dana da j*bem kurve - rekao je Asmin.

- U tom filmu nije bilo s*ksa, nego je zatvorio devojku dok je nije naterao da se zaljubi u njega. On je hteo da nas zatvore u Odabrane - rekla je Stanija.

- Ona je dokazala da nije imuna na mene, ne može da podnese Majo moju i tvoju vezu. Želela bi sa mnom da bude u svakom trenutku - rekao je Durdžić.

- Pričaj istinu p*čko, samo ja te znam, pričaj istinu, boli te istina - rekla je Stanija.

- Ne znam šta je suština tog filma, ispada kao da si ti hteo da se Stanija zatvori i Odabrane, da je nateraš da se zaljubi opet u tebe, da je zatvoriš, da se ponovo zaljubi, što znači da ti nju voliš, ali ona tebe ne voli više, to te pitam - rekao je Ivan.

- Gledao si sa mnom taj film, ja sam se ložila na tog lika - rekla je Stanija.

- Za mene je to k*ranje, a taj glumac je p*der. Ona bi htela da Maja i ja raskinemo, da bi bio opet s njom, ja tvrdim da je ona zaljubljena u mene, odgovorno tvrdim, traži od Maje da me pusti pet dana - rekao je Asmin.

- Film me ne zanima. Jedina osoba koja je rekla istinu je Anita. Ona je rekla da i Stanija i Asmin lažu. Prvo ću se bazirati na tebe, ispao si nekorektan prema meni, želeo si po svaku cenu, taj smeh ti je bio prirodan, možda bih se i ja instinktivno nasmejala kad bih videla bivšeg, prirodno sam od sebe, da jesi, i tu si ispao jako kvaran i bezobrazan. A ti Stanija si isto ispala beskarakterna jer šta ti je sve rekao - rekla je Maja.

- Ti si ispala beskarakterna, jer ti je vređao Takija a ti si tražila posle da te izj*be - rekla je Stanija.

Autor: R.L.