Hteo sam da ponizim i povredim Maju! Asmin pere bezuspešno svoje osmehe prema Staniji, Marinkovićeva podivljala: ON JE KRIV! (VIDEO)

Haos se krčka!

Naredno pitanje postavio je Luka Vujović.

- Čuo sam da si malopre rekla da imaš dobro pitanja, pa zbog toga tebi postavljam. Poslednji put si rekla da ćeš ići jedno mesec dana kad izađeš kod svoje porodice, a on je podržao. Od dana od kad ste se pomirili nemamo reakcije vađih roidtelj, da li će na vas moći da utiču roditelji? Da li osećaš da ima nepoverenja? - pitao je Luka.

- Naravno da idem kod mojih odmah. Moji ne mogu da utiču, nije ovo prvi put da ga ne podržavaju. Asmine, Stanija je jasna što se nasmejala, ali si ti ostao nedorečen. Zašto si se ti nasmejao ako je nisi čekao? U filmu se radi da se zatvori devojka i da je nateraš da se zaljubi, a ti si hteo da ona spava u Odanramnima - rekla je Teodora.

- Ja sam to govorio da bi ona prenela Maji, snima se sve. Bio sam povređen kao nikad i hteo sam da je povredim što više i da je ponizim. Ja sam rekao da želim da bih mogao sad da ga snimam, što znači da mogu da radim sa njom šta hoću - rekao je Asmin.

- Ona je nakon svega došla da te moli da je dobro izj*beš - rekla je Stanija.

- Zbog tvog osmeha ona mene vređa - rekla je Maja.

- Ti si kriva što si se pomirila sa mnom - rekao je Asmin.



- Zašto se on nasmejao? - pitao je Dačo.

- On je meni kriv! - rekla je Maja.

- Ja sma hteo Maju da ponizim i povredim - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić