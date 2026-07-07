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To bi bio tvoj poraz! Uroš ubeđen da Maja ne sme da ostavi Asmina kako je Stanija ne bi porazila, Dobrojevićeva najavila: Nastavak tek sledi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trese se Bela kuća!

Uroš Stanić je naredni izneo svoj stav o osmesima između Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića.

- Stanija ne može da poredi situacije hotel, izolaciju jer je Anelin pečat ove sezone to. Takođe, ne može ni Stanija da se opere jer je pala na testu i smejala se. Asminu je vadilica kad kaže da je sve radio u inat Maji. Aneli je pokazala da ne poštuje svoju prodicu, ne pošđtuje svog brata! Anita je potvrdila tvoj osmeh, a Milan je rekao da lažete i ti i Asmin. Kako komentarišeš što se Stanija pere od osmeha? - rekao je Uroš.

- Kad neko ima taktiku, a u ovom slučaju kažu da imaju oboje. Tvoja je krivica za film što si rekla da tera inat. Ja sam napušpila Milenu kad se udruživala sa Asminom, a ond aimam pravo i Staniji da kažem. Kad Asmin potvrđuje priču i d*ka Maju moraš da kažeš ajde dečko - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Išla je da se nabije na polni organ 13 sati nakon mog ulaska. Idi tamo i nabijaj se, ne glumi lažnu žrtvu. Ovo će tek da bude nastavak! - rekla je Stanija.

- Ti si sa njim da Asmi ne bi slučajno završio sa Stanijom, to bi bio tvoj poraz! - rekao je Uroš.

- Vi ste po tebi bili u vezi tad, ali niste raskinuli - rekla je Matora.

- Nismo, ali je bila moja potreba da se osvetim - rekao je Asmin.

- P*čko, prvi put u životu si plakao - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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