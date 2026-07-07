AKTUELNO

Zadruga

Okreće leđa i Neni Opoziciji? Asmin nikako ne veruje u Majinu ružnu prošlost, ni reči njegove najveće podrške ga ne interesuju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredno pitanje postavio je Anđelo Ranković.

- Ponovi nam šta je to tačno Milena pričala i šta je uradila Ivanovom obezbeđenju? - pitao je Anđelo.

- Nikakvo obezbeđenje nisam spominjao. Asmine, kako to Nena nije valdinza za Maju, ali je validna za Sofiju? - pitao je Dačo.

- Ja ne znam. Maja nema ni jedan p*rnić i nema gole slike. Maja je moja devojka i štitiću je od celog sveta. odakle Neni papiri od Majinog stana, to nije validno!? Ja u to ne verujem i ne mogu da zamislim da je Maja to uradila - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko je tebi rekao da je Marko zaustavio Nenu da nešto objavljuje? Što uvlačiš Đedovića? Nećeš nikome p*čko da određješ pravila - skočila je Milena.

- Ja sam rekao Neni da ne vređa Maju i nejnog oca - rekao je Amsin.

- Ona je prva mene počela da vređa! - rekla je Maja.

- Za mene je valdino sve što sam video, a za Maju nisam video ništa! - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

Povukla potez! Sofija ubeđuje Milana da je ne intresuje njegova prošlost, on ne može da veruje šta pričaju njegove bivše (VIDEO)

Zadruga

NE PODNOSIM TVOJU BLIZINU: Asmin ponovo pokušao da PEDALIRA Maju, ona ne želi ni da čuje za RASKID: OPET ME PROVOCIRAŠ?! (VIDEO)

Politika

'Jednoumlje i dogmatizam' Zeleno-levi front okreće leđa 'studentskoj' listi, nema više podrške

Zadruga

Maja i Asmin OSTALI BEZ DINARA! Ne mogu da veruju šta se desilo! (VIDEO)

Zadruga

Ne veruje ni sama sebi: Sofija ubacila u šestu da obrlati Terzu, njenim manipulacijama nema kraja (VIDEO)

Zadruga

Folirant i glumica: Stanislav ne veruje u Majinu zaljubljenost! (VIDEO)