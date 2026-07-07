Okreće leđa i Neni Opoziciji? Asmin nikako ne veruje u Majinu ružnu prošlost, ni reči njegove najveće podrške ga ne interesuju (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje postavio je Anđelo Ranković.

- Ponovi nam šta je to tačno Milena pričala i šta je uradila Ivanovom obezbeđenju? - pitao je Anđelo.

- Nikakvo obezbeđenje nisam spominjao. Asmine, kako to Nena nije valdinza za Maju, ali je validna za Sofiju? - pitao je Dačo.

- Ja ne znam. Maja nema ni jedan p*rnić i nema gole slike. Maja je moja devojka i štitiću je od celog sveta. odakle Neni papiri od Majinog stana, to nije validno!? Ja u to ne verujem i ne mogu da zamislim da je Maja to uradila - rekao je Asmin.

- Ko je tebi rekao da je Marko zaustavio Nenu da nešto objavljuje? Što uvlačiš Đedovića? Nećeš nikome p*čko da određješ pravila - skočila je Milena.

- Ja sam rekao Neni da ne vređa Maju i nejnog oca - rekao je Amsin.

- Ona je prva mene počela da vređa! - rekla je Maja.

- Za mene je valdino sve što sam video, a za Maju nisam video ništa! - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić