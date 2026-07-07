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Stan je na moje ime, kupila sam ga sa 27 godina, za MOJE PARE! Maja progovorila o NEKRETNINI, Ivan proverio da li je iz njega IZBACILA ženu sa decom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedva čekala da priča o svom stanu.

Sledeće pitanje Asmin Durdžić postavio je svojoj devojci Maji Marinković.

- Pošto su potegli da si izbacila ženu i decu, mada bih i ja izbacio nekog ako ne želi da izađe u stan, objasni sve o tom stanu - rekao je Asmin.

- Tu temu je pokrenula Nena Opozicija, bolesna, fanatična žena, moj krug nisu rijaliti fanatične babe. Mislim da je bila Zadruga 6 ili 7, čovek koji je zidao zgradu, to su dva brata, Taki je pozvao preko zajedničkog prijatelja čoveka, moj stan je dupleks, čovek je hteo da proda, ima veliku porodicu, hteo je da kupi drugi stan, veći ja sam mu isplatila stan u dve rate. Ja sam u to vreme bila u rijalitiju, Taki je platio, ja sam dala pare, on je prepisao stan na moje ime. Svako u našoj porodici ima stan na svoje ime - navela je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je izašao iz stana sa ženom i decom, a ti si kupila taj stan. Je l' on i dalje ima ženu - pitao je Ivan.

- Da... Otkud ja to znam. Ja sam htela da izbijem da napravim još jedan stan, morala sam da se bavim sa advokatima. Taj stan je prošao kroz proveru milion puta, na moje ime i prezime, na mene se vodi, piše ovoliko moje ime Marija Marinković na vratima. Kupila sam stan sa 27 godina, verovatno ih boli što sam uspela da se ostvarim na tom polju, dok oni moraju da iznuđuju da bi prehranili decu - rekla je Maja.

Autor: R.L.

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