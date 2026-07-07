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ŽRTVA TRI ŽENE! Asmin Durdžić od sebe napravio NEVINAŠCE, Aneli, Stanija i Maja su mu krive za sve! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li je moguće?

Naredno pitanje na današnjoj "Igri istine" postavio je Marko Janjušević Janjuš, prvo Neriju, a onda Asminu.

- Približava se kraj rijalitija, ostalo je još malo vremena, ja i ti, planiramo da odem do Dubrovnika, imam dole prijatelja, da idemo ja i ti na Koral, ugledamo Fifi sa drugaricom, da li bi ti sa tečom is*rao Fifi sa drugaricom - pitao je Janjuš.

- Ne bih - rekao je Nerio.

- Da li si završio sa Fifi defitivno? Ako nemaš emociju da mi daš broj. Ovo je bila zaj*bancija. Imam pitanje za Asmina, pošto si ušao u rijaliti sa dosta ljudi sa kojima si bio dobar, i koji su te gotivili, reci mi tri osobe koje su te najviše razočarale, i tri osobe koje su te oduševile. Ja te nisam branio, a pojedinci su ti sedam meseci duvali u d*pe, a sve su znali - pitao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znao sam da će to biti tako, znao sam samo da me nećete izdati samo ti i Terza. Znao sam da nikad Janjuše nećeš da mi okreneš leđa, Terza me nije razočarao, a oduševio me i Anđelo. Najviše me je razočarao Dača, jer sam ga gotivio, Aneli sa stvarima koje je pričala, druga je Stanija koja je rekla da sam poželeo svom detetu smrt. A treća osoba koja me je razočarala to jeste Maja Marinković, nisam bio u stanju da ustanem odavde koliko me razočarala i povredila, zato što je volim - rekao je Asmin.

- Jadan on, od tri žene žrtva, p*čko jedna - rekla je Aneli.

- Osećam kao da mi je zabila nož u srce - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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