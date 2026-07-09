Ona ima vlasnički list nad osobom koja je poljubi! Kristijan nikad surovije o Maji i njenim ljubavnim ispadima: Treba joj dati dijagnozu (VIDEO)

Žestoko!

Kristijan Golubović i Slađa Lazić Poršelina gostovali su u emisiji "Pitao BiH za druga" na Red televiziji, a oni su ovom prilikom progovorili o Maji Marinković i njenim poniženjima zbog ljubavi koja svakodnevno dopušta.

- Od nje ne možete da pobegnete! Svaki muškarac traži zabranu prilaska. Morate da se preselite u drugu zemlju, ne dozvoljava muškarcima da je ostave i onda se samo ponižava. Ona je iznutra trula. To je nevaspitanje i kultura, to je ta kanalizacija od nje. Ona Asmina ne voli, nije volela ni Bilala, samo ne može da dozvoli da se on ponovo smuva sa Stanijom ili sa nekom drugom - rekla je Slađa.

- Ne daj Bože da ona vidi osmehe, izgrebaće ga celog. Ona ima vlasnički list nad tobom čim je poljubiš u usta. Ona treba da ide u policiju da dobije dozvolu za posedovanje muškarca. Treba joj dati kliničku dijagnozu. Ona namerači koga da pocne i kad on bude kao njen ti si njen zauvek! Ona ima i kompleks da bude ostavljena i kako to da Poršelina razgovara sa Kristijanom koji je njen dečko, pa ide kopanje. Majo, znam te od tri godine, stvarno si preterala. Ona je deset puta rekla da hoće sa Čorbom, lepo sam joj rekao da on nije kao Car i ostali. Nju je fizička promena učinila toliko nadmenom i samouverenom. Ona je samo menjala imena, a odnos prema muškarcima je isti. Patologija! Ona je željna ljubavi zbog sve traume koje je imala u životu. Na kraju je ona ispala sponzor frajerima. Ja je znam kao džeka! Ona ima svoju gajbu, vozi se taksijem 24 časa - rekao je Kristijan.

- Ona je navikla u svakoj sezoni da bude treća. Ona je bila gimnastičarka, jedina u Eliti daje. Videli smo s*ks sa FIlipom Đukićem koji je odbio da je prizna za devojku, pa je Filipu u inat krenula sa Asminom. Nije ona gladna ljubavi, nego pažnje. Ona ne daje ljubav, daje samo čizmu. Njen muškarac govori da je sutlijašica i čizma i ona posle opet sa njim spava i lomi krevet. Famozna Maja Marinković umesto da kaže da joj ne treba ona se ponižava i grebe za njim. Još deset dana fore i ode Asmin kao i svaki drugi. Ja sam bila sa njom na moru kad je zvala Bilalovu majku, Filipa sa tuđih brojeva. Zvala me da je vozim kod Stanislava, pa je on meni rekao da je ne vozim jer ona ne sme da priđe njegovoj kući. Peca joj je ostavio 200 evra na ležaljci. Bolesno je ljubomorna. Oni su rekli da sam ja rekla da su se Maja i Taki tukli, ne, ja to nisam rekla. Ja znam milion svađa, i šta je on sve izgovarao. On je rekao Maji: "Da si bila dobra ne bi te majka ostavila". Izašli su snimci Majinih svađa sa Takijem, kako ona priča sa ocem - rekla je Slađa.

Autor: A.Anđić