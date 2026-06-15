Ona o majčinstvu ne treba da govori nego treba da se pokrije ušima: Anita i Janjuš nagazili Aneli Ahmić, osudili njeno majčinstvo! (VIDEO)

Žestoko od samog starta!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Aniti Stanojlović. kako bi prokomentarisala podelu budžeta ovonedeljnog vođe Aneli Ahmić.

- Što se tiče mene ništa nije rekla. Ona uporno traži rodni list. Kako je Aneli funkcionisala pre posle izlaska iz rijalitija? Tad joj nije bio potreban Asmin. Sad traži taj papir od Asmina samo da bi imala opravdanje da radi u Beogradu šta je radila - rekla je Anita.

- Ja u Beogradu nigde nisam izašla - rekla je Aneli.

- Njen papir je samo izgovor zašto će biti u Beogradu. Ona o majčinstvu ne treba da govori nego treba da se pokrije ušima. Rodni list joj neće ništa doneti. Njoj je bio bitniji rijaliti nego da spusti loptu sa Asminom. Sad čeka kraj rijalitija da li može da Asmin učestvuje 30% za stan i za saglasnost. Opet sumnjiva posla Aneli Ahmić - rekla je Anita.

- Posvetila je najviše pažnju Asminu. Svaka podela budžeta sa njenim suprugom bivšim sa kojim ima dete rešavalo se sve oko deteta na podeli budžeta - rekao je Janjuš.

- Ovo mi je baš jadno da se Asmin podržava u ovome - rekla je Aneli.

- Ti kred kraj rijalitija, niste uspeli za tri godine da rešite, pa ćeš sada mesec dana pred kraj rijalitija da dobiješ nešto. Šta je sada očekivanje? Šta si ti rešio? Ovo je najveća budalaština da ne mogu da reše ništa. To je nemoguće rešiti. Ko je taj da nekome neko ne vrati dete? Mala deca trebaju da budu kraj majke ali treba da budu i kraj oca. Ti sada dolaziš u situaciju da kažeš da ti on ne da da vidiš dete kada izađeš iz rijalitija. Ja odem u Crnu Goru, odem u emisiju i ujutru se vratim. Svako ko je normalno komentarisao njihov odnos slično sam i ja njih komentarisao. Ja sam govorio da imaš neek stvari koje ti nisu rešene, po pitanju emotivnog i rekla si da ja lupam gluposti. Sve što si meni govorila u sedmici opet te nisam gazio. Samo sam komentarisao da treba da rešite problem oko deteta. Ona nije ni razmišljala o podeli budžeta. Ne verujem da je imala plan. - rekao je Janjuš.

Autor: Teodora Mladenović