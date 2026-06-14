Pored tebe će biti Filip, ali ne ovaj nego Filip Car: Stanija prognozira Anelinu budućnost, dotakla se njenog ljubavnog kraha! (VIDEO)

Žestoko od samog starta!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Staniji Dobrojević.

- Aneli, mislim da nas je sudbina negde ispretplitala u životu, da bi se ti i ja nakon tri gopdine ovde srele. Od našeg trougla nije ostalo ništa. Desilo se da sam bila sa zauzetim muškarcem, da je ostavio porodicu zbog mene. Toliko se sve nisko spustilo. Ništa se nije rešilo oko deteta. Sve mi je postalo besmisleno. Jesi me iskoristila da uđeš u rijaliti, ali ti si mene na neki način spasila. Spasio me je i Bog što sam imala pobačaj ali ja bih nastavila da radim na bebi jer želim da se ostvarim kao majka. Gde bih onda ja bila i šta bi mi se desilo u životu. Nemamo više dodirne tačke. Ti si žena osvetnik, ušla si da se osvetiš. On je došao tebi da se osveti. Ovaj odnos ti nije potreban. Ja ti želim sreću u spoljnom svetu i da nađeš pravog muškarca. Znam da ti u dubini nije lako da gledaš Luku sa Anitom, Asmina sa Majom. Ovde tražiš utehu. Ovom dečku si dala mnogo na značaju. Oni okršaju koje smo imali su bili sikreni. Imaš malo kvarnoće u sebi, ali kada pogledam druge ti si još super. Mi ne moramo da imamo nijedan sukob, možemo da izađemo ruku pod ruku. Istinski ti želim sreću. Ako ne pobediš u ovoj sezoni, desetka je tvoja, samo što će pored tebe biti Filip, ali ne ovaj nego Filip Car - rekla je Stanija.

- Je l' mi ti to predviđaš budućnost? - pitala je Aneli.

- Filipe nemam ništa protiv tebe, čak sam počela da te gotivim. Lavica ti je dala na značaju. Nisi postojao sem da si utorkom opalio neku devojku. Mislim da ti drugi muškarci čak i zavide. Imaš simpatije prema njoj, i ona prema tebi. Imaš ozbiljne neke traume. Moraćeš da poradiš na sebi da ne bi bio ovakav do kraja života. Sačuvaću Aneli, šaljem Filipa - rekla je Stanija.

- Ja sam ovde sama i borim se sa svima sama, eto nešto se stvorilo između mene i Filipa. Ja sam njoj rekla na podeli budžeta da nemam mržnju prema njoj i da mi je nekad simpatična. Jako brzo možeš u meni da probudiš neki bes. Mene ta priča više ne interesuje, kao što me ni on ne interesuje. Nisam nikoga iskoristila samo sam iskoristila da uđem. Meni rijaliti nikada nije pao na pamet i ne bih ušla da nije bilo ovoga. Ja sam vaše slike gledala napolju. Imala sam opciju da mu oprostim ili da mu se osvetim.Mi smo završili našu priču. Rekla si da si prošla medijski linč, a šta sam ja prošla - rekla je Aneli.

- Ti ovde nisi prošla medijski linč. Ti ne znaš šta sam ja prošla van kamera - rekla je Stanija.

- Svakome je svoja bol najgora i moja i tvoja bol se ne može porediti - rekla je Aneli.

Autor: Teodora Mladenović