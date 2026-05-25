Plaši se da uđe u prave duele, kalkuliše oko plasmana: Učesnici žestoko osuli paljbu po Anelinoj podeli budžeta, nisu štedeli reči! (VIDEO)

Žestoko od samog starta!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', voditelj Milan Milošević podigao je Asmina Durdžića kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovomedeljnog vođe Aneli Ahmić.

- Pričala je samo o mojim parama i računu. Ona je izabrala da bude kombinacija, a dala je sebi za pravo da komentariše tuđe veze. Filip je rekao da je gleda kao kres kombinaciju. ja nikome kao mnuškarac ne bih bio u kombinaciji. Ona priča da li sam ja lažni milioner, bruka i sramota za jednu ženu. I prošli put je pričala šta se desilo pre dve godine, nikome ništa nije rekla. Ova žena je smehotres - izneo je Asmin.

- Totalno se razlikuje od proošle podele. Opisivala je odnos kakav sa njima ima. Rekla mi da da sam folirant, ja sam je pitao što na šta ona nije imala odgovor. Ona je bila ta koja me je prva uvredila i pokušala da me ponizi. Što se nje tiče, meni je bilo jasno kad je prvi put ustala i tražila neku raspravu sa mnom. Znam da sam bio za nju u svakom trenutku, to govori o meni - rekao je Anđelo.

- Po čemu misliš da sam ja folirant? - pitala je Aneli.

- Zašto sam ja folirant? Bliži se kraj i želi da se sa svima svađa - rekao je Anđelo.

- Volim raspravu ali je ti nećeš dobiti. On odavno hoće svađu sa mnom ali mu ja to nisam dozvolila. Meni se sve meri drugačije. Ja smatram da si ti veliki folirant - rekla je Aneli.

- Kažeš mu zašto je folirant, kraj je rijalitija - ubacio se Terza.

- Ja mislim da je ona folirant i da nema loše mišljenje o meni - rekao je Anđelo.

- Gospođica je spustila loptu sa svim glavnim akterima. Aneli se plači da uđe u prave duele, kalkuliše oko plasmana. Prošle godine nije smela sa Gastozom da uđe. Kalkuliše svake godine zbog plasmana. Ona je Staniji danas pola sata pričala o krompira do vina u kamionu, ništa joj nije rekla. Nema m*da da uđe u prave duele. Anđelo se nakačio za Staniju, najaču kariku kao što je i za tebe u februaru - izneo je Ivan.

Autor: Teodora Mladenović