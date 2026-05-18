OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! Boginja žestoko nagazila Minu zbog pomirenja sa Anitom i Lukom, ona jeca u suzama (VIDEO)

Od samog starta žestoko!

U toku je ''Mićina igra istine'', a Lepi Mića postavio je prvo pitanje za Saru.

- Da li si u vezi sa Muratom? - pitao je Mića.

- Ne, ali smo u fazi mirenja. Družimo se i za sada nismo u vezi ali je moguće da ćemo se pomiriti. Ništa se još uvek ne zna - rekla je Sara.

- Mina, otkud naglo prijateljstvo između tebe Luke i Anite? - pitao je Mića.

- Nije ništa naglo, smao je spuštena lopta. Ovo je nešto najmanje za komentarisati šta se sve ovde izdešavalo - rekla je Mina.

- Izdešavalo se šta se dešavalo. Napravile su grešku što su se poveravale jedna drugoj. Da je druženje nije druženje. Neće sigurno imati neko prisno druženje - rekao je Viktor.

- Mina i Viktor su upravo zbog tog srca bili zajedno. Vi niste u vezi zbog nejnog srca, da nije bilo toga vi biste bili zajedno - rekla je Jakšićška.

- Meni je ovo druženje blamantno. Oni su bili prvebnstveno prijatelji, rerkli su stvari koje su u njihovim vezama napravili katastrofu i nepoverenje. Mina nikada ne morališe i nije moralisala. Ja nju neću nikada blatiti. Meni je dovoljno da se ona i ja pogledamo i da ja znam šta ona misli - rekao je Dačo.

- Mi se ne družimo, ovo što smo sada sedeli u rehabu igrali smo se nešto sa parama. Spuštena je lopta posle 4 meseca. Ja sam čovek koji svima prašta - rekla je Mina.

- Anita prolazi i govori na okupu kao nekada - dodao je Dačo.

- Nikada te nisasm izdala, a ti idi sa ljudima.. - dodala je Boginja.

- Više se ni sa kim ne družim, da mi se niko ne obraća i niko mi nije potreban. Na kraju ću opet ja biti kriva - rekla je Mina.

- Ti si joj šatro najbolja drugarica, a dovodiš je do ludila - rekao je Viktor.

Autor: Teodora Mladenović