IMAM CRV SUMNJE, VRAĆALA MU SE PET PUTA: Asmin ne krije da mu je Filip Car trn u oku, zatražio od MAje da pobaca sve lemure! (VIDEO)

Od samog starta žestoko!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Maji Marinković.

- Zbog čega smatraš da Janjuš i Asmin ližu zadnjicu jedno drugom? Kakvo je Asminovo mišljenje o Janjušu? - glasilo je pitanje.

- Janjuš kad usztane da komentariše je realan, ali više zastupa njegovu stranu. Ja ne ispijam kafe i ne družim se ni sa kim. Sinoć, ona cela situacija kad je Dača spomenuo bazen, ne mogu ništa konkretno da ti kažem. Neke stvari nisu kako treba. Ne znam kako je Asminovo mišljenje prema Janjušu. Neću da kažem. Ne bih da pravim bespotrebnu tenziju. Imao bi komentar na neke situacije - rekla je Maja.

- Juče si shvatio da Maja nije imuna na Filipa Cara - pitao je Darko Asmina.

- Nisam ja rekao da ona njega nešrto voli. Ja svaki dan slušam o Filipu Caru, to nešto nameću. Imam crv sumnje, vraćala mu se pet ili šest puta. Ja sam joj rekao da Janjuš ima pravo da komentariše. On ni u jednom momentu nije ponizio Maju i našu vezu. Brani vezu sa Filipom Carom, a ne brani našu. Čemu potreba? Ona bi verovatno iskopala oči meni, Staniji i Aneli - rekao je Asmin.

- Je l' smatraš da je ona oi dalje slaba na njega? - nastavio je Darko.

- Ne znam, ja sam sa njom u vezi. Rekao sam da bi mi bilo sve jasno kad bi došlo do njihovog suočavanja. U krevetu mi ona pokazuje da joj je stalo do mene. To ne može da se folira. - rekao je Asmin.

- Rekao si joj sinoć da nečeš da joj opraštaš ali top si opet uradio. Mnogi se pitaju dokle imaš želudac da joj prelaziš? - pitao je Darko.

- Napolju joj ne bih ni sitnicu oprostio - rekao je Asmin.

- Juče si rekao da si shvatio koliki si papak da joj čuvaš va*inu da je neko ne bi iz*ebao. Šta će ti takva devojka kojoj moraš da zaključavaš ribicu da ne bi završila sa Filipom Đukićem? - pitao je Darko.

- Ja ne idem zbog sebe u izolaciju nego ona to traži. Ja verujem Maji. Ona može da ide sedam dana u izolaciju ja njoj verujem. - rekao je Asmin.

- Maja te je opet optužila da radiš neke stvari zarad rijalitija. Koje su to stvari? - pitao je Darko.

- Ona uvek to kaže kada se posvađamo. Ja da sam to radio ja bih radio druge stvari koje bi gledaocima bile zanimljive. Ne radim ništa radi rijalitija - rekao je Asmin.

- Da li je Stanija bila u pravu kada je rekla da ćeš je praviti od blata i da ti je ona najbolja veza? - pitao je Darko.

- Stanija mene ne zanima. Bila je bolja veza jer sam mogao da radim šta sam hteo - rekao je Asmin.

- Stalno ponavljaš da te ne zanima Filip Car i tražio si da pobaca lemure? - pitao je Darko.

- I treba da pobaca. Zamisli da je mene sa Stanijom povezivao Pikaču i da nosim Pikaču gaće, pidžamu, papuče. Kako bi to izgledalo? Ispalo bi da ja Staniji šaljem neke tajne signale. Ne može da šeta lemure ako je to njih povezivalo. Do nedelje će pobacati -

- Kakvo je tvoje mišljenje o Janjušu? - pitao je Darko.

- Mi se družimo i pre rijalitija. Janjuš nikada nije ponizio naš odnos. Nikada nisam osetio neku ljubomoru. On komentariše realno kao da nam želi dobro. Nije me branio. On je uvek okrivio i mene i Maju. Janjuš je čovek koji je nju voleo. Ona preteruje u nekim stvarima - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović