NIKO IH NIJE POŠTEDEO! Učesnici opleli po Mininom i Viktorovom odnosu, dotakli se Neriove prevare i prebacili krivicu na Hanu: Živeo je u sredini koja nije normalna! (VIDEO)

Žestoko od samog starta!

U toku je ''Igra istine'', a prvo pitanje je postavio Nenad Macanović Bebica.

- Imao si juče podelu budžeta, noćas smo čuli relaciju tvojih odnosa. Zanima me ko je u tvom druženju isopao ljiga veća od tebe? - pitao je Bebica.

- Prva ljiga to je Aneli, družila se sa mnom i bila je dobra sa mnom. Druga ljiga je Asmin. Treće mesto je Anita. Bebica me je uvek hvalio i uvek je lepo pričao o meni. Tvoja veza nije dobra. Na četvrtom mestu će biti Viktor, a na petom mestu je Anđelo. Pitanje za Teodoru, koje je tvoje iskreno mišljenje o Mini i Viktoru? - rekao je Dača.

- Minu ovde smatram dragom osobom i rijaliti drugaricom. Viktor je mlad, nisam primetila da iko baca oko na njega dok nije stupio u odnos sa Minom tu se već znalo ko je Viktor. Tu su došle Aneli, Sofija. Zašto nisu pre? Niko ga nije je*ao 2% dok nije stupio sa njom u vezu. Sofija je priznala da je htela da utera k*rac. Mina je neko ko se ovde toliko ponižava, kao da ona ima sa njim neku porodicu. U njenoj glavi je to vanserijska ljubav. Ona kad izađe može da ima koga hoće. Kad je ušla mnogi su bacili oko na nju. Pitanje za Daču, da li smatraš da ono što sam pričala za Hanu i Neria, da li smatraš da mu se ovo dešava zbog nedostatka porodice? - pitala je Teodora.

- Jeste Nerio živeo u sredini koja baš nije normalna. Sredina u kojoj je on rastao je bila drugačija od normalne porodice. Hana je uticala na to da on iznese, to sam joj zamerio. Više puta je insistirala da kaže s kim ju je prevario. To je bilo ružno od tebe. Izblamirali ste se i ispalo je da te je on prevario i otišao kod druge osobe, a ne zbog Site i nečega drugog. Aneli je trebala totalno drugačije da reaguje, a ne da ga izvređa. Opet se blatite. Jedna obična katastrofa - rekao je Dača.

