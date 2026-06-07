Ti si nesrećna osoba, nezadovoljna si u odnosu: Aneli dala reč da završava odnos sa Đukićem, pa se Asmin nominacijom udvorava izabranici! (VIDEO)

Žestoko od samog starta!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić podigla je Aneli Ahmić i Asmina Durdžića kako bi nominovali.

- Što se tiče Maje, ne sviđa mi se kada uđeš sa mnom u sukob. U poslednje vreme gledam da te što blaže komentarišem. Ne osećam nikakav animozitet trenutno prema tebi. Ne petljaš se u moju i Asminovu svađu. Ne treba ti da vređaš žene po fizičkom igledu. Mislim da si nesrećna osoba, da si nesređna u ljubavi. Nezadovoljna si trenutnim odnosom, nisi srećna u njemu. Ostao je tebi žal za drugom osobom. Ko zna šta je život, možda mu rodiš devojčicu ili dečaka. Ko sam ja da te savetujem šta će ti se desiti. Sama soi birala put i sama ćeš snositi posledice. Nadam se nećeš petljati u moj i njegov odnos. Ja sa tobom neću imati sukobe jer bi za mene zo bio najveći blam. Vi ste ti koji prilčate o zajedničkom životu. Može da se desi da si se ti zaljubila i da su tvoje emocije stvarno prestale prema Filipu Cara - rekla je Aneli, pa dodala:

- Što se tiče Filipa, sto posto sam odlučila i dajem svoju reč da ne misle da ću ući sa njim u vezu. Izlazim odavde sama. Ne sviđaju mi se neka njegova izlaganja. Ja se jesam zaljubila u njega i imam osećanja prema njemu. Ja sam završila ovaj odnos. Ja sam zdravog razuma rekla da neću da se smuvam kad je bila žurka Velikog šefa. Ja smatram da njemu dete nije kočnica već porodični problemi. Mislim da uopšte nije problem u detetu. Sačuvaću Filipa, šaljem Maju - rekla je Aneli.

- Ni sad ne znam šta sam loše rekao. Kaže dobar dečko, a danas mi je rekla da sam folirant - rekao je Filip.

- Kad sam ušao u studio mene je uhvatila trema. Čak joj nisam ni ruku pružio. Tad sam već znao da ću biti sa njom samo nisam hteo sebi to da priznam. Mini sam namerno dao 12 poena, a Maji sam dao 10 jer nisam hteo da me provale na izboru za mis. Mene boli kada moji rodoitelji ne podržavaju moju vezu. Tebi ne može nijedna žena da bude pretnja ni ovde ni paolju sve dok ja tebe volim. Ti si sebe dala 100% u našoj vezi. Za mene si najlepša, najzgodnija ali treba da poradiš na ljubomori. Ti si meni davala snagu i najviše sam zbog tebe ostao normalan. Volim te - rekao je Asmin, pa je nastavio:

- Filipe, o tebi nemam loše mišljenje. Ovo što sam te napadao je bilo zbog Maje. Ja ne vidim sa tvoje strane nikakvu lošu nameru.

Autor: Teodora Mladenović