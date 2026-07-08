DLAKAV SI KO JARAC: Maja ponovo nastavlja da ponižava Alibabu, on smatra da je njena pidžama sa lubenicama prokleta! (VIDEO)

Drama bez presedana!

Dok ostali učesnici ''Elite 9'' se zabavljaju na još jednoj žurci, Maja Marinković i Asmin Durdžić ušli su u raspravu.

- Ti meni ne veruješ da me boli k*rac - rekao je Asmin.

- I mene isto - rekla je Maja.

- Ti misliš da sam ja zgazio porodicu - rekao je Asmin.

- Smaraš sa spominjanjem porodic - rekla je Maja.

- Meni je porodica svetinja kao i tebi. Nemoj da dalje plaču. Mene ne anima nijedna vrsta rasprave. - rekao je Asmin.

- Onda moraš da budeš dobar i poslušan. ti si mene opsedao 6 meseci - rekla je Maja.

- Ja sam tražio najbanalniju stvar, samo da budeš normalna - rekao je Asmin.

- Nađi mi nekog da me masira, ukočila mi se leva strana - rekla je Maja.

- Mene ne boli k*rac za moju porodicu. Ako tebe boli to je tvoja stvar - rekao je Asmin.

- Ma kakvi i onako si dlakav ko jarac - rekla je Maja.

- Lepo sam ti složio krevet, da možeš da složiš gaćice, da ti ne padaju, jer se ti toga ne bi setila. Ja sam muškarac koji želi da se ti veseliš. Ja znam ko si i šta si. Želim da ideš na žurku njima u inat. Kad skineš tu lubenica pidžamu rasparaću ti je. Ta pidžama je prekleta. Problem pidžama. Kad si se*si obučena tad si puna pouzdanja. Ta pidžama je zlo. Ti imaš ozbiljan problem koji nije prirodan. - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović