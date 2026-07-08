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Nisam spavala sa njim: Sofija progovorila o Danetu, pa priznala ko je kriv za poglede sa Asminom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Sofija Janićijević sedela je sa Stanijom Dobrojević, te su tako komentarisali Daneta (70).

- Krivo mi je što znam šta je istina, a provlače me u svakoj svađi. Ove ku*vetine koje me blate, spavale su sa hiljadu njih, ja nisam spavala sa njim - rekla je Sofija.

- Ti imaš dve ekstremne priče, prvo trudna verenica i Dane, šta je sledeće - pitala je Stanija.

- On (Asmin) je kriv za to - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Razgovoru se, potom, pridružio Dača Virijević.

- Sačekušica i moj osmeh, ako će njih da opere, sve je okej. Ja bih volela još mnogo, mnogo još dok sam ovde. Jedna je tema što sam išla kao luda nasta kao sedam dana, kada sam to svarila, sve ću, sada ja njih čekam - rekla je Stanija.

- Ja ne mogu da se odbranim od njih 20, a niko neće da kaže da je Asmin zauzet i da se smeškao devojci za koju kaže da je ku*va iz Majamija - rekao je Dača.

- Jao šta bih mu ja radila da sam na tvom mestu - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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