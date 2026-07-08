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POJAVILA SE UTEGNUTA OD GLAVE DO PETE: Asmina nema ni na vidiku, a Maja nikad izazovnija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zablistala pred žurku!

Dok je još jedna žurka u toku na imanju, Maja Marinković posvetila je posebnu pažnju svom izgledu. Nakon sređivanja, šminkanja i nameštanja frizure, pojavila se u uskom kombinezonu koji je istakao njenu figuru.

Maja je samouvereno prošetala imanjem, vidno raspoložena i spremna za dobar provod. Iako se prethodnih dana mnogo spekulisalo o njenom odnosu sa Asminom, ovoga puta njega nije bilo u njenoj blizini.

Foto: TV Pink Printscreen

Maja je delovala opušteno i fokusirano isključivo na dobru atmosferu, ne dozvoljavajući da joj bilo šta pokvari raspoloženje pred početak večeri.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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