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Ne može da se obuzda pored nje! Aneli se nagla da joj Đukić pomiriše parfem, on se zabio u njen vrat (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sevaju varnice!

Naš pevač Novica Bulatović, zajedno sa svojom koleginicom Anom Bertić, zadužen je za večerašnju atmosferu na žurki u Eliti 9, a ovom prilikom Filip Đukić pokazao je još jednom da ne može da se obuzda pored Aneli Ahmić, što možete pogledati OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Aneli je, naime, stavila novi parfem koji su ona i Filip dobili od zajedničke podrške, pa je tako rekla Đukiću da je pomiriše, ali on nije mogao da odoli, pa se tako zabio u njen vrat. Kako će se ovaj odnos, ali i dešavanja na žurki odvijati na dalje, ne preostaje nam ništa drugo no da ispratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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